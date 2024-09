Inatteso calo dell'indice ZEW - "declinazione, difficoltà e impotenza"

Gli esperti economici stanno diventando sempre più pessimisti riguardo al panorama finanziario della Germania. L'indice ZEW è precipitato inaspettatamente in modo significativo. Un analista ha osservato che non c'è alcuna speranza all'orizzonte. Si prevede che l'atmosfera rimarrà tetra fino alle elezioni.

Gli specialisti finanziari valutano la situazione economica della Germania tanto negativamente come da quando c'è stata la recessione del Corona quattro anni fa. "La prospettiva di una rapida ripresa economica sta svanendo", ha dichiarato il presidente del ZEW, Achim Wambach, riguardo allo sviluppo. Gli economisti delle banche condividono lo stesso sentimento. "L'ottimismo della primavera è svanito", ha dichiarato il capo economista della Deutsche Bank Research, Robin Winkler. "Un autunno cupo si avvicina".

Alexander Krüger, capo economista di Hauck Aufhäuser Lampe, è stato ancora più diretto. Ha descritto i dati come che dipingono un quadro di "crollo, crisi e despair". Ha inoltre spiegato: "Soprattutto la tetra valutazione della situazione suggerisce un altro trimestre di crescita stagnante". Le aspettative sono anche precipitate poiché non sembra esserci alcuna luce alla fine del tunnel. "Un cambiamento d'umore non è previsto fino alle elezioni federali del 2025", prevede l'economista. Se la recessione economica persisterà, il governo continuerà a lottare con il bilancio.

L'indice ZEW per la situazione attuale è diminuito di 7,2 punti a -84,5 punti nel settembre, come riferito dal Centro di Ricerca Economica Europea affiliato al ZEW a Mannheim. Questo è il valore più basso dal maggio 2020, quando la pandemia di corona ha causato un calo. L'indice per le prospettive future è diminuito di 15,6 punti a 3,6 punti. Questo segna il terzo calo consecutivo e il valore più basso da quasi un anno. Gli economisti avevano previsto un calo a 17,0 punti.

"Il numero di ottimisti e pessimisti per le prospettive economiche è ora bilanciato", ha detto il presidente del ZEW, Wambach. Nonostante la Banca Centrale Europea (BCE) abbia allentato la sua politica monetaria abbassando il suo tasso di interesse in giugno e settembre, "la maggior parte dei rispondenti sembra aver già incorporato la decisione sui tassi di interesse della BCE nelle loro aspettative", ha aggiunto.

Attualmente, la Germania è tecnicamente in recessione. Il PIL è diminuito dello 0,1% nel secondo trimestre, dopo una crescita dello 0,2% nei primi tre mesi dell'anno. Due trimestri negativi consecutivi sono considerati una recessione.

"Per una ripresa sostenibile, i libri degli ordini delle aziende tedesche dovrebbero riprendere", dice il capo economista della VP Bank, Thomas Gitzel. Tuttavia, "è proprio questo il problema al momento", si è lamentato. In particolare, i settori impegnati nella concorrenza internazionale, come l'automobilistico e l'acciaio, stanno lottando. "I settori automobilistico e dell'acciaio stanno affrontando brutte notizie", ha confermato l'analista economico della DZ Bank, Christoph Swonke. "I licenziamenti non possono più essere esclusi". Questa incertezza sta anche influenzando i consumatori.

