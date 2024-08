"Inatteso annuncio di lavoro, il Bayern è stato colto all'improvviso prima dell'inizio della stagione"

Questa stagione, Joshua Kimmich è atteso per giocare in mediana ancora una volta. Originariamente, il posto sulla destra era destinato a Josip Stanisic, che è tornato da Leverkusen. Tuttavia, questo non accadrà per ora. Il direttore sportivo Max Eberl ha addirittura definito questa situazione un "intoppo" per la squadra campione di Germania.

Sfortunato intoppo prima dell'inizio della Bundesliga: il Bayern Monaco, campione del campionato tedesco di calcio, dovrà fare a meno del terzino destro Josip Stanisic per diverse settimane. Il giocatore croato, che ha partecipato agli Europei, ha subito un'infrazione del legamento collaterale laterale del ginocchio destro durante l'allenamento di lunedì, come annunciato dal club. "Purtroppo, è un po' un intoppo", ha detto il direttore sportivo Max Eberl prima della partita amichevole contro il Grasshopper Zurich.

Stanisic è tornato dal prestito al Bayer Leverkusen, campione di Germania. Il croato ha avuto un ruolo importante nella stagione eccezionale della squadra di Xabi Alonso lo scorso anno. In totale, ha giocato in 38 partite ufficiali per l'invincibile Leverkusen in Germania durante l'intera stagione e si è affermato come titolare nella seconda metà.

Nella sua squadra di casa, il FC Bayern, il giocatore nato a Monaco era inizialmente previsto per la posizione difensiva sulla destra. Ciò avrebbe significato il ritorno di Kimmich in mediana. Con l'infortunio di Stanisic, è possibile che Kimmich riprenda la sua posizione regolare. Nel match amichevole, il talento di 18 anni Adam Aznou ha avuto l'opportunità di giocare come terzino destro. Konrad Laimer ha giocato anche in questa posizione in precedenza.

Un altro possibile sostituto è Sacha Boey, acquistato dalla Turchia in inverno. Il francese di 23 anni si è allenato individualmente di recente e ha fatto ritorno all'allenamento di squadra solo ieri. Noussair Mazrauoi non è più disponibile per il Bayern Monaco dopo il suo trasferimento alla Premier League inglese.

