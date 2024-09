- "Inatteso, Adele si lascia a settembre"

Ciao, "Qualcuno Come Te" e "Rotolando nel Profondo" - e intorno alle 22:15 di sabato sera, era ora di chiamare la notte e dire i saluti. Adele ha eseguito dieci concerti a Monaco durante agosto - in uno stadio temporaneo costruito appositamente per lei. Come aveva fatto in precedenza, la cantante ha incantato il pubblico nella sua ultima notte a Monaco con un'emozionante e coinvolgente esibizione. La 36enne non solo ha mostrato la sua voce straordinaria, ma anche il suo umorismo pungente e il suo colorito vocabolario. La serata si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico mozzafiato e un senso di gioia tra la folla.

"Sacca di ladri in cerca di guadagno"

I ricordi e i guadagni, come per i caterers a Monaco e dintorni. "È stato come un sogno estivo," ha detto Angela Inselkammer, presidente dell'Associazione degli Hotel e Ristoranti della Baviera. Non ha ancora i numeri precisi, ma è certa che "gli hotel erano pieni - e a prezzi ragionevoli." Non solo a Monaco, ma anche nelle zone limitrofe.

Agosto è stato un successo quest'anno. "La domanda era alta e queste erano persone disposte a spendere." E questo nonostante i prezzi dei biglietti elevati. La presidente dell'Associazione Inselkammer vorrebbe vedere una serie di concerti di superstar a Monaco regolarmente.

Più di 70.000 visitatori per spettacolo

Adele, che non ama il tour e non si esibisce in Europa dal 2016, ha fatto costruire uno stadio su misura per più di 70.000 visitatori a Monaco, con un tema Adele nero e bianco. Il cuore dello stadio era uno schermo enorme - con oltre 4.159 metri quadrati, come riferito. Intorno allo stadio sul terreno dell'esposizione, è stato creato l'universo di Adele, con cibo, bevande e karaoke.

In totale sono stati venduti circa 730.000 biglietti, come hanno annunciato gli organizzatori. Queste masse dovevano trovare alloggio, cibo e trasporti. Il rappresentante degli affari economici di Monaco Clemens Baumgaertner (CSU) si aspettava che la serie di concerti generasse circa mezzo miliardo di euro per l'economia della città.

"Stimiamo una creazione di valore locale aggiuntivo di diversi centinaia di milioni di euro," ha detto Manfred Goessl, CEO della Camera di Commercio e Industria (IHK) per Monaco e l'Alta Baviera. "Catering e hotel, negozi di generi alimentari e souvenir, nonché servizi di trasporto, hanno tutti beneficiato dei concertisti, che di solito rimanevano a Monaco per più di un giorno."

Tornare alla normalità invece di concerti con i brividi

Ma le settimane straordinarie sono finite. "Improvvisamente è settembre," ha detto Adele nel suo spettacolo di addio, riflettendo su un'estate magica piena di brividi. "Grazie, Monaco!" Comincerà una serie di dieci spettacoli a Las Vegas, USA, alla fine di ottobre. "Dopo di che, non tornerò per molto tempo," ha annunciato la cantante. Poi sono arrivate le lacrime: "Ho passato gli ultimi anni a costruire una nuova vita per me stessa e voglio viverla."

In poche ore se ne andrà a casa, ha rivelato al pubblico. La sua vita quotidiana la aspetta lì, con suo figlio e il suo partner Rich Paul. Di conseguenza, i suoi piani per lunedì sono ordinari: "Accompagnerò mio figlio a scuola."

"Catastrofe ambientale"

despite the excitement, environmental and climate activists are critical of the weeks-long Adele event. "At first glance, hosting the concert series in a central location seems more sustainable than a tour in different cities or countries," said the EU Climate Pact. However, upon further examination, the reality appears different.

EU Climate Pact ambassador Julian Vogels surveyed 1407 concert attendees on how they had traveled to Munich. The result: one in four (24.3 percent) had come by plane. The average carbon dioxide emissions per person were reportedly 41.14 kilograms - equal to the amount a tree can absorb in three years.

This is significantly higher than the average travel emissions for the AnnenMayKantereit band's summer tour in 2023 (12.44 kilograms). "Adele's fans are more international, and that's exactly why it's an environmental disaster that Adele chose a concert series in Munich over a tour," Vogels concluded. "If Adele had performed in five major European cities, the average travel distance would have been significantly reduced, and thus significantly fewer people would have opted for the environmentally damaging plane as their mode of transportation."

Leggi anche: