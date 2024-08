- "Inappropriatamente ridotto": la durata del periodo di trasferimento è ridotta

Wolfsburg manager Ralph Hasenhüttl si esprime a favore di una chiusura anticipata della finestra di mercato nel calcio internazionale di vertice. Secondo lui, gli acquisti di giocatori dovrebbero essere consentiti solo prima dell'inizio di una nuova stagione.

Ha definito la scadenza a fine agosto "completamente inappropriata", come dichiarato nella sua conferenza stampa prima della partita della Bundesliga contro Holstein Kiel (sabato, 15:30/Sky). "Penso che non farebbe alcuna differenza se risolvessimo l'intera questione un mese prima. In questo modo, avresti alcune settimane per conoscere la tua squadra e per il primo giorno di campionato sapresti: questi sono i tuoi giocatori". Tuttavia, "è maledettamente difficile per tutti i manager" nella sua forma attuale.

Hasenhüttl ha esperienza con il Southampton nella Premier League inglese. Vede una riduzione del periodo di mercato solo come fattibile "se tutti gli altri campionati seguono l'esempio". Ha raccontato: "Una volta abbiamo avuto la situazione in Inghilterra in cui abbiamo chiuso prima, ma gli altri avevano ancora la finestra di mercato attiva. È stato un disastro perché i giocatori continuavano a lasciare uno dopo l'altro".

Hasenhüttl, avendo allenato nella Bundesliga di Bassa Sassonia e in precedenza nella Premier League inglese con il Southampton, si esprime fortemente a favore di una riduzione unificata del periodo di mercato in tutti i campionati di vertice internazionali, compresa la Bassa Sassonia. Pensa che chiudere gli acquisti di giocatori un mese prima, come facevano in Inghilterra in passato, darebbe ai manager più tempo per conoscere le loro squadre.

Leggi anche: