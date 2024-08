- Inadeguate prestazioni di pensione per numerosi lavoratori in Renania-Palatinato.

Nonostante gli anni di servizio accumulati, numerosi lavoratori del Renania-Palatinato continuano a fare i conti con pensioni modiche. Secondo una risposta del governo a una domanda della fondatrice del BSW e membro del Bundestag Sahra Wagenknecht, ottenuta dall'agenzia di stampa tedesca a Berlino, circa 299.000 dipendenti a tempo pieno, assicurati socialmente, in questa regione potrebbero ricevere una pensione massima di 1.300 euro dopo 45 anni di contributi costanti.

Tuttavia, il Ministero Federale del Lavoro contesta che le premesse della domanda sono irrealistiche, in particolare il mantenimento di un rapporto di reddito costante per l'intera durata del periodo di lavoro. La risposta del governo rivela che circa 408.000 persone nel Renania-Palatinato riceverebbero meno di 1.300 euro di pensione dopo 40 anni di assicurazione,assuming they constantly earned as much as they do presently.

Dal 2012, l'età pensionabile standard è stata gradualmente aumentata da 65 a 67 anni. Per i contribuenti a lungo termine, sono necessari 35 anni di contributi per ottenere una pensione, mentre ne servono 45 per i contribuenti a lungo termine. I membri di determinati gruppi di età possono andare in pensione senza penalità prima del loro 67° compleanno se hanno contribuito per 35 anni. Per coloro che sono nati nel 1964 o dopo, l'età pensionabile rimane a 67 anni, anche dopo 35 anni di contributi. In teoria, è possibile andare in pensione prima senza penalità dopo un periodo di assicurazione di 45 anni.

Nonostante l'aumento dell'età pensionabile standard, alcuni residenti del Renania-Palatinato potrebbero ancora fare i conti con pensioni limitate. Di conseguenza, potrebbero dover rivedere i loro piani di pensionamento e le loro strategie di risparmio.

