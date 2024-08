- In vista di nuovi rifugi per gli azubini

La Ministra della Casa del Baden-Württemberg, Nicole Razavi, si attende l'aggiunta di spazi per alloggi per giovani nei prossimi anni. La politica della CDU ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca a Stoccarda di essere in trattative concrete con 20 parti interessate per la costruzione di ulteriori alloggi. "Ci sono 800 posti letto dietro questo." Il governo federale fornisce allo stato 32,5 milioni di euro all'anno attraverso il programma di finanziamento "Vivere Giovani".

I fondi sono destinati alla costruzione di posti letto e alla modernizzazione delle strutture esistenti. "Mi aspetto che i primi progetti di costruzione possano iniziare nel 2025 e che i primi appartamenti o stanze possano essere occupati dai tirocinanti un anno dopo."

Sono state presentate 74 manifestazioni di interesse per il primo avviso di finanziamento, come ha riferito la politica della CDU. Tra questi c'erano molte società di costruzione di alloggi municipali. "In totale, questo potrebbe creare altri 3.300 posti letto se tutte le parti interessate attuano i loro progetti." I giovani che attualmente sono in formazione o che inizieranno nei prossimi anni sono i lavoratori specializzati del futuro. "E' particolarmente difficile per i giovani trovare alloggi accessibili nelle aree urbane."

Il numero di posti letto nel sud-ovest non e' noto.

Casa di formazione a Heidelberg come modello

Attualmente, ci sono principalmente posti letto nelle sedi delle scuole professionali statali nel paese, dove i tirocinanti possono trovare alloggi accessibili per la durata della loro visita alla scuola professionale. Tuttavia, i posti che offrono alloggio per l'intera durata della formazione sono piuttosto rari. Secondo un'indagine della Camera di Commercio e Industria sulla formazione professionale e la formazione continua, una compagnia su cinque vede la situazione abitativa come un ostacolo per l'assunzione di tirocinanti. In citta' come Friburgo, questo e' addirittura il 43%.

La vice della DGB dello stato, Maren Diebel-Ebers, ha detto: "Devi cercare case di formazione nel Baden-Württemberg con una lente di ingrandimento." Un'eccezione positiva e' la casa di formazione a Heidelberg. Lì, gli employer affittano stanze per i loro tirocinanti. I tirocinanti pagano un affitto moderato. La casa di formazione e' un modello. "Abbiamo bisogno di piu' di questi velocemente. La domanda di alloggi accessibili per i tirocinanti e' alta. Lo sentiamo sia dai tirocinanti che dagli employer." Si attende che il governo statale lanci finalmente una linea guida di finanziamento per il programma federale. Altri stati federali l'hanno gia' fatto.

