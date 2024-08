In vista dell'udienza del sacerdote di Bremer per accuse di sedizione: Resistenza alle multe

Da qualche tempo, questa situazione ha suscitato scalpore nei tribunali di Brema. Nel 2019, il leader di una chiesa auto-proclamatasi "appassionata della Bibbia" a Brema ha fatto commenti offensivi sull'omosessualità e gli omosessuali durante un cosiddetto workshop di matrimonio. Li ha definiti "forme degradate della società" e "criminali". Una registrazione di questo è stata condivisa online, portando alla presentazione di accuse contro di lui da parte dell'ufficio del procuratore di Brema.

Nel 2021, il Tribunale di Brema ha dichiarato l'uomo colpevole di incitamento all'odio e gli ha inflitto una multa di 8.100 euro. Tuttavia, il Tribunale regionale di Brema ha annullato questa decisione nel 2022, dichiarandolo non colpevole, citando le linee guida della Corte costituzionale federale. La Corte d'appello di Brema ha quindi annullato questa decisione lo scorso anno, rimandando il caso al Tribunale regionale. Il processo, che era stato fissato per iniziare il mercoledì, si è concluso il primo giorno con un accordo.

L'accordo è vincolante, a condizione che l'uomo paghi la multa entro sei mesi. Si dice che una scusa pubblica da parte del querelato fosse parte dell'accordo. Il tempo trascorso dall'incidente e la natura prolungata della procedura hanno anche giocato un ruolo. È stato preso in considerazione anche il futuro incerto.

Questa questione è stata una preoccupazione a lungo termine per la Chiesa protestante di Brema. Il pastore è una figura nota che rappresenta un'interpretazione molto fondamentalista della fede in tutto il paese. La sua congregazione si schiera apertamente con lui. Nel 2020, la chiesa ha intrapreso azioni disciplinari e lo ha sospeso temporaneamente dalle sue funzioni. Tuttavia, a causa di considerazioni legali, si è raggiunto un accordo nel 2021, permettendogli di continuare la sua attività.

Le azioni disciplinari della chiesa contro il pastore nel 2020 erano in parte dovute ai suoi commenti offensivi sull'omosessualità nel 2019. Despite facing charges and trials, the pastor's views on homosexuality as "degraded forms of society" and "criminals" are still a subject of debate among his followers and critics.

Leggi anche: