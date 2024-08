In vista delle prossime elezioni in Sassonia, Kretschmer ribadisce la necessità di un dialogo con la Russia.

Nel panorama della trattativa, Kretschmer ha evidenziato l'importanza di guadagnare tempo strategicamente. Ha dichiarato: "A un certo punto, Putin e queste forze bellicose svaniranno". Con una nuova generazione in ascesa, c'è potenziale per una "pace sincera e genuina". Kretschmer ha inoltre espresso disapprovazione riguardo alla fornitura di armi della Germania all'Ucraina. Ha suggerito che i fondi attualmente spesi per alimentare il conflitto sarebbero più benefici per l'istituzione di uno scudo difensivo missilistico. Ha sottolineato la necessità di "deterrenza" con un "vicino instabile" come la Russia.

Il candidato principale dell'AFD, Jörg Urban, si è anche opposto alla consegna delle armi, affermando: "Le armi che forniamo lì non porranno fine al conflitto". Invece, la Germania sta inavvertitamente "attizzando" la guerra con il supporto finanziario e militare all'Ucraina. Nonostante le sanzioni alla Russia, non c'è stato alcun segno di arretramento finora. Urban ha ribadito la sua richiesta di una "soluzione diplomatica". La pressione deve essere esercitata sia sulla Russia che sull'Ucraina, ha sottolineato Urban.

La candidata della Sahra Wagenknecht Alliance (BSW), Sabine Zimmermann, ha invitato a trattative di pace tra Ucraina e Russia. "Questa guerra deve cessare", ha affermato Zimmermann. Continuare a consegnare armi e peggiorare la situazione non è una soluzione, ha detto. Il previsto dispiegamento di missili USA in Germania peggiora ulteriormente la situazione. Zimmermann ha messo in guardia sull'intensificazione della guerra e ha sottolineato l'importanza di riprendere la diplomazia.

La candidata principale dell'SPD, Petra Köpping, ha espresso la sua preoccupazione che le promesse fatte riguardo al conflitto ucraino potrebbero non essere realizzabili in Sassonia. "Chi non desidera la pace?" ha chiesto. "Tutti aneliamo alla pace, ma il fatto che la pace non si materializzi non è colpa della Sassonia, ma della Russia", ha dichiarato Köpping.

Franziska Schubert del trio verde principale ha discusso dell'immigrazione, sostenendo un "processo strutturato". La politica dovrebbe garantire che l'alloggio e l'integrazione dei migranti siano anche "abbordabili". Ogni caso individuale deve essere preso in considerazione nell'ambito della deportazione di persone senza permesso di soggiorno. Opportunità per coloro che vogliono lavorare e costruirsi una vita dovrebbero anche essere trovate, ha sottolineato Schubert.

Secondo un recente sondaggio Forsa per il magazine "Stern" e la rete televisiva RTL, il CDU potrebbe essere il partito più influente in Sassonia con il 33% dei consensi. L'AFD si posiziona al secondo posto con il 30%, mentre la BSW potrebbe ottenere il 13% subito. L'SPD e i Verdi otterrebbero entrambi il 6%, e il Sinistra potrebbe perdere la rappresentanza nel parlamento statale con il 3%.

Un nuovo parlamento statale sarà eletto in Sassonia, insieme alla Turingia, il 1° settembre. La continuazione della presente coalizione di governo di CDU, SPD e Verdi è incerta. Un'alleanza tra CDU e BSW, con l'SPD come potenziale partner aggiuntivo, potrebbe garantire una maggioranza. Kretschmer ha respinto fermamente la cooperazione con l'AFD.

L'Unione Europea potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel facilitare le trattative di pace tra Ucraina e Russia, come richiesto da Sabine Zimmermann dell'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW). Despite the current stance of Russia, continuing sanctions and pursuing a diplomatic resolution is crucial, as suggested by AFD's leading candidate, Jörg Urban.

