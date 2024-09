In vista della scadenza, il governo federale estende la sua vigilanza sulla gestione fiduciaria di Rosneft Germania.

Proprio prima del termine del 10 settembre, il governo federale ha prorogato la sua gestione delle operazioni di Rosneft Germany in qualità di trustee. Di conseguenza, Rosneft Germany rimarrà sotto la giurisdizione dell'Agenzia di Rete Federale fino al 10 marzo 2025, come annunciato dal Ministero dell'Economia il lunedì. Le operazioni della società comprendono tre raffinerie, con una proprietà del 54% della PCK Schwedt nella regione del Brandeburgo.

Rosneft Germany detiene una quota significativa del 12% nella capacità di raffinazione del petrolio in Germania, rendendola una delle principali società di raffinazione del paese, come evidenziato dal ministero. La necessità di prorogare l'amministrazione fiduciaria è stata evidenziata a causa dei potenziali rischi per la sicurezza energetica del paese. Questo passo è particolarmente importante per garantire l'approvvigionamento di petrolio per i Länder di Berlino e del Brandeburgo.

Il Ministero ha riferito che Rosneft Russia ha fornito prove credibili della sua intenzione di vendere Rosneft Germany entro la fine dell'anno. Le dichiarazioni dei potenziali acquirenti e le sessioni di negoziazione con il governo federale sostengono questa affermazione. Si ipotizza che l'emirato del Qatar stia valutando l'acquisto delle quote di Rosneft nella PCK Schwedt.

Il Ministero dell'Economia ha affermato che la vendita di Rosneft Germany sarebbe il metodo più sicuro e veloce per facilitare gli investimenti nelle raffinerie e garantire i siti. Questa opzione è diventata possibile grazie alla decisione di Rosneft di sospendere le sue azioni legali contro gli ordini del trustee.

Originariamente di proprietà al 100% del conglomerato russo Rosneft, Rosneft Germany è passata sotto la tutela dell'Agenzia di Rete Federale nel settembre 2022, a seguito dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. La tutela era inizialmente valida per sei mesi e richiede proroghe periodiche. La precedente tutela sarebbe scaduta il 10 settembre.

