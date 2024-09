In Venezuela, i presentatori di notizie con intelligenza artificiale non stanno sostituendo i giornalisti, ma stanno salvaguardando il loro ruolo.

Con la sua distinta enunciazione, aspetto curato e serietà ma al tempo stesso cordialità, lei incarna l'essenza della conduttrice del telegiornale. Tuttavia, c'è un aspetto che la distingue - il suo soprannome.

Presentandosi come "La Chama" e il suo co-conduttore come "El Pana", il pubblico televisivo capisce che questo telegiornale è più interessante di quanto sembri a prima vista. Poi lei rivela: "Prima di procedere, lasciate che chiarisca che non siamo reali".

Benvenuti a "Venezuela Retweets", un programma di notizie condotto da intelligenza artificiale concepito da un gruppo di organizzazioni mediatiche per proteggere i giornalisti in carne e ossa da una repressione instaurata dal governo di Nicolás Maduro dopo le elezioni contestate di luglio.

Mentre in molte parti del mondo i giornalisti vedono l'intelligenza artificiale come una minaccia potenziale per il loro lavoro, in Venezuela - dove mostrare il proprio volto in un servizio di notizie potrebbe portare all'arresto - molti la vedono come una benedizione. Come ha spiegato Carlos Eduardo Huertas, un professionista dei media colombiano che ha guidato il lancio di "Venezuela Retweets", "Essere un giornalista in Venezuela è un po' come essere un pompiere".

La Chama e El Pana vogliono fare da strumento per questi "pompieri"; non intendono sostituire i giornalisti, ma proteggerli. Come El Pana sottolinea in un video, "Anche se siamo stati generati dall'intelligenza artificiale, il nostro contenuto è autentico, verificato, di alta qualità e prodotto da giornalisti".

Un audace passo verso la tecnologia

L'elemento trainante di questo innovativo passo verso la tecnologia è il crescente pericolo che i giornalisti in carne e ossa affrontano nel paese dal controverso rielezione di Maduro. Questa vittoria contestata è stata fermamente contestata dall'opposizione, suscitando ampio scetticismo all'estero.

Secondo Espacio Publico, un'organizzazione venezuelana che monitora la libertà di stampa, almeno 16 giornalisti sono stati arrestati durante la repressione del governo che è seguita al voto e alle proteste nazionali che ne sono derivate. La maggior parte di loro rimane ancora in carcere, con accuse che vanno dal terrorismo all'incitamento all'odio all'incertezza sulle accuse che gli vengono mosse. Altri hanno subito sospensioni del passaporto.

Le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per un "clima di paura", mentre molti giornalisti di Caracas hanno iniziato a lavorare in coppia, condividere i loro spostamenti con i familiari e tenere a portata di mano i numeri di telefono dei loro avvocati in caso di eventi imprevisti.

Il governo non ha fatto nulla per dissipare queste paure; anzi, le ha alimentate. Mentre diverse autorità governative hanno ignorato le richieste di commento di CNN per questo articolo, Maduro ha recentemente vantato di aver preso di mira i suoi critici con "Operazione Bussare alla porta".

È stato in questo contesto minaccioso che è nata l'idea di "Venezuela Retweets", ha spiegato il responsabile di un'importante pubblicazione digitale di Caracas che fa parte del collettivo dietro di essa.

"Abbiamo iniziato a rimuovere i nostri nomi, a spostare tutte le nostre conversazioni su Signal, ma c'è solo fino a un certo punto che puoi fare", ha detto il responsabile, chiedendo a CNN di usare uno pseudonimo a causa delle preoccupazioni per la sua sicurezza. Nonostante nessuno dei suoi giornalisti sia stato arrestato, due dipendenti hanno scelto di lasciare la pubblicazione lo scorso mese a causa dell'ansia per le possibili conseguenze.

Oltre alle loro eccezionali capacità di condurre il telegiornale, La Chama e El Pana dimostrano un coraggio incrollabile.

Un formato distintivo

Le restrizioni alla libertà di parola in Venezuela non sono nuove: i censori del governo hanno da tempo supervisionato la programmazione radiofonica e televisiva, minacciando di disattivare i canali che diffondono contenuti anti-Maduro, mentre l'accesso alle pubblicazioni stampate è strettamente regolamentato e i provider internet locali limitano i URL dei portali di notizie non allineati.

Di conseguenza, la maggior parte dei venezuelani ottiene le notizie attraverso i social media, con le catene di WhatsApp considerate la "fonte di informazioni più utile", secondo un rapporto pubblicato a marzo da Consultores21, un'azienda di sondaggi di Caracas.

Questo formato unico di "Venezuela Retweets" si rivela utile in questo momento, poiché è stato appositamente progettato per essere diffuso sui social media. Invece di concentrarsi su trasmissioni in diretta o articoli scritti, utilizza avatar digitali per leggere le notizie in brevi clip che possono essere condivise su piattaforme come Instagram o Facebook, o inoltrate su WhatsApp e altri servizi di messaggistica.

Anche se questo rende difficile stimare il traffico generato da "Venezuela Retweets", fornisce un ulteriore strato di sicurezza grazie alla sua difficoltà di tracciamento, secondo Roberto.

El Pana stesso può testimoniare l'importanza di una tale sicurezza, spiegando a CNN che "Anche le foto delle manifestazioni devono essere distorte a causa della capacità del governo di rintracciare i manifestanti attraverso di esse".

"Sono state arrestate più di millecinquecento persone", ha aggiunto El Pana, citando le cifre pubblicate da Foro Penal, un'ONG di Caracas che è anche una fonte affidabile di CNN.

Uno scudo artificiale di sicurezza?

Nonostante l'entusiasmo per il progetto, alcuni rimangono scettici sul fatto che nascondere la propria identità dietro un avatar proteggerà veramente i giornalisti dal lungo braccio del governo Maduro.

"È assurdo anche solo considerarlo come una misura di sicurezza. È un'idea astuta e spero che duri per sempre", ha detto Shelly Palmer, professore alla Syracuse University specializzato in media avanzati.

"Tuttavia, non confondiamo le cose, creare un personaggio e fingere una voce, o duplicare il tono di qualcun altro, non significa nascondersi. Anzi, sei trasparente come il vetro, a meno che non sia un mago della privacy digitale, non c'è nulla di discreto in questo processo", ha detto a CNN.

Tuttavia, questo progetto sta gradualmente attirando l'attenzione. Secondo quanto dichiarato da Huerta a CNN, oltre allo spagnolo e alla versione inglese recentemente lanciata, la squadra sta lavorando per offrire accesso in russo, mandarino e altre lingue per raggiungere gli audience in nazioni che sono tra i principali alleati di Maduro.

I gruppi di advocacy per la libertà di parola a Cuba e in Nicaragua hanno riferito di aver contattato, suggerendo un'ampia intenzione di utilizzare l'intelligenza artificiale come mezzo di espressione libera in regimi oppressivi.

Tuttavia, Roberto, Huerta e i numerosi giornalisti che contribuiscono ai report de "The Girl and The Dude" sono ben consapevoli dei rischi. Anche se Roberto evidenzia l'aumento di morale che l'iniziativa ha portato alle redazioni, riconosce le sfide che la sua squadra deve affrontare.

"Siamo basati in Venezuela e, nonostante tutte le misure di protezione, corriamo un rischio intrinseco," ha condiviso Roberto.

Questo rischio non può essere sottovalutato. Come gli ascoltatori abituali de "The Girl and The Dude" saprebbero, solo nelle ultime due settimane sono stati imprigionati altri due giornalisti.

