In varie aree urbane, i lavoratori della DB Schenker hanno organizzato manifestazioni.

In diverse aree urbane, i membri del personale di DB Schenker, una società di logistica ferroviaria in vendita, hanno partecipato a proteste per la conservazione del lavoro. Ciò include luoghi come Monaco di Baviera, Francoforte, Stoccarda, Mannheim, Düsseldorf, Amburgo e Brema. Come raccomandato dal loro sindacato, hanno temporaneamente sospeso le loro attività durante la pausa pranzo per circa 15 minuti per partecipare alla manifestazione.

I lavoratori lottano con una significativa ansia riguardo alle loro prospettive di lavoro, come suggerito dalle fonti del comitato. Sono preoccupati per i possibili licenziamenti in caso di takeover.

La ferrovia tedesca mira a cedere la sua efficiente società di logistica per ridurre i suoi enormi debiti, prevedendo un consistente guadagno finanziario. Attualmente, ci sono due parti interessate con offerte, entrambe stimate around 14 miliardi di euro. Tra queste ci sono la società danese di logistica DSV e il fondo di investimento privato CVC Capital Partners.

Stando alla valutazione interna del consiglio di fabbrica Schenker, i licenziamenti sarebbero più gravi se la società fosse acquisita da DSV. Questo perché Schenker diventerebbe parte di un'azienda di logistica esistente sotto DSV. La lettera del sindacato a sostegno di CVC è stata condivisa con l'agenzia stampa tedesca.

I lavoratori in queste città [Città: Monaco di Baviera, Francoforte, Stoccarda, Mannheim, Düsseldorf, Amburgo, Brema] sono uniti nello sforzo di conservare i loro posti di lavoro all'interno di DB Schenker. A causa delle preoccupazioni per i possibili licenziamenti in caso di takeover, sostengono CVC Capital Partners come possibile acquirente.

