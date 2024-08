- In uno zoo privato slovacco, il proprietario dello zoo fu fatalmente attaccato da uno dei leopardi dello zoo.

Un leopardo in un zoo isolato nella regione slovacca di Banská Bystrica ha attaccato fatalmente il suo proprietario. La polizia locale ha rivelato questa notizia triste sulla loro pagina Facebook ufficiale. L'uomo anziano, di 63 anni, è stato trovato privo di sensi all'interno dell'area del leopardo nel villaggio di Jasenie. Le circostanze di questo incidente sono ancora da chiarire. Non c'è attualmente alcun pericolo per la popolazione.

In solitaria gestione

La stazione televisiva nazionale STVR ha riferito informazioni dai locali, secondo cui il proprietario del piccolo zoo lo gestiva da solo. In passato erano state espresse preoccupazioni sulla sua capacità di gestire una tale varietà di animali. Il zoo ospitava circa 20 specie uniche di animali domestici e selvatici, tra cui diverse scimmie, specie di uccelli e diverse razze di cani. Quest'individuo era responsabile del benessere sia degli animali che dei visitatori.

Nonostante regolamentazioni più strette, rimangono piccoli zoo privati in Slovacchia che ospitano grandi felini e altri animali selvatici. Tragicamente, un anno fa, un leone ha preso la vita del suo proprietario in uno di questi zoo.

Comunicato ufficiale della polizia tramite Facebook, notizia STVR.

Despite being located in The Slovak Republic, the private zoo in Jasenie was not subject to as stringent regulations as larger facilities. Authorities in The Slovak Republic should reevaluate the safety measures for small private zoos housing dangerous wild animals, such as big cats, following these fatal attacks.

Leggi anche: