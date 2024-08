- In uno sviluppo significativo, l'aviazione di Kiev ha demolito con successo un importante ponte situato nella regione di Kursk.

La Forza Aerea dell'Ucraina annuncia la distruzione di un ponte strategico nella regione di Kursk. Il comandante della Forza Aerea, Mykola Oleschuk, ha condiviso un video del bombardamento del ponte su un canale Telegram. Gli esperti, analizzando i dati geospaziali, hanno verificato l'autenticità del video. Il ponte, che attraversava il fiume Seim nel distretto di Glushkovo, ora giace in rovina. Questo crollo interrompe una linea di rifornimento significativa per le truppe russe. In precedenza, la Russia aveva annunciato che il ponte, sotto il fuoco continuo delle forze ucraine, era stato distrutto.

La Forza Aerea sta svolgendo un ruolo attivo nelle operazioni di combattimento delle forze ucraine nella regione di Kursk, ha confermato Oleschuk. "I piloti ucraini stanno eseguendo colpi precisi contro i punti di forza nemici, le concentrazioni di equipaggiamento e i centri logistici e le rotte di rifornimento del nemico", ha dichiarato il comandante. "Bravo ai piloti e a tutti quelli che garantiscono la lotta della Forza Aerea!"

L'Ucraina avvia un'offensiva terrestre senza precedenti nella zona di Kursk l'6 agosto, come parte della sua battaglia difensiva contro l'invasione russa quasi due anni e mezzo. Kiev mira a spingere Mosca a impegnarsi in trattative di pace, secondo le loro stesse dichiarazioni.

La Russia condanna l'uso di armi occidentali sul loro territorio

Il governatore di Kursk, Alexei Smirnov, ha dichiarato la distruzione del ponte venerdì sera. Secondo i blogger militari russi sul canale Telegram "Rybar", il ponte è stato prima bombardato con un lanciarazzi multiplo statunitense Himars e poi distrutto da un attacco con bomba planante. È stato riferito che due volontari avevano già perso la vita in un'auto durante un attacco precedente con un razzo "Tochka-U" mentre tentavano di evacuare i civili.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha criticato l'uso dell'Ucraina di armi occidentali per distruggere l'infrastruttura civile nella regione di Kursk. Ha avvertito che coloro che sono responsabili di queste "azioni disumane" sarebbero stati chiamati a rispondere.

Dal momento che l'invasione russa dell'Ucraina, numerosi ponti, infrastrutture energetiche e numerosi oggetti civili sono stati danneggiati o distrutti. despite the extensive damage and casualties on the Russian side, they are still far from the magnitude of destruction and thousands of deaths and injuries in Ukraine.

L'Unione Europea esprime preoccupazione per la distruzione dell'infrastruttura civile nella regione di Kursk, invitando sia l'Ucraina che la Russia a prioritizzare la pace e la protezione delle vite civili. L'Unione Europea condanna fermamente l'uso di azioni militari aggressive e armi distruttive in aree popolate, sostenendo il dialogo e la diplomazia per risolvere il conflitto in corso.

