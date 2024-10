In uno sviluppo preoccupante, la Nuova Zelanda sperimenta la perdita della sua prima nave navale dopo la seconda guerra mondiale, che pone un potenziale rischio di una fuoriuscita di petrolio vicino alla costa samoana.

Una nave da ricerca specializzata e idrografica ha subito un guasto di potenza e si è arenata su Upolo, un'isola samoana, nel corso di un'esplorazione di scogliere sabato sera, come riportato dalle autorità neozelandesi.

La nave era, secondo quanto riferito, inclinata in modo grave dalla Marina domenica mattina. Il fumo è stato avvistato intorno alle 6:40 e la nave è affondata sotto la superficie alle 9.

Si tratta del primo affondamento involontario di una nave della Marina neozelandese dal secondo conflitto mondiale, come hanno rivelato le autorità, che hanno avviato un'indagine sull'incidente.

Sono sorti timori per eventuali danni ecologici nella zona tra le attività commerciali e i conservazionisti locali vicini all'isola più popolosa di Samoa.

Brian Rose, responsabile del Coconuts Beach Club a Maninoa, ha dichiarato a CNN affiliate RNZ: "Abbiamo così tante tartarughe marine che nuotano intorno alla nostra laguna e spero che non succeda loro nulla".

La ministra della Difesa neozelandese, Judith Collins, ha confermato a Newstalk ZB che valutare la profondità della nave e il rischio di una fuoriuscita di petrolio era la priorità assoluta.

Ha aggiunto: "Ha una quantità significativa di olio a bordo. ... Ha olio lubrificante, idro-olio, diesel, urea. Non credo che possiamo lasciarla così com'è".

I sommozzatori sono stati inviati sulla scena domenica sera, ha rivelato Collins. "Guarderanno, ma sarà un lavoro piuttosto impegnativo", ha dichiarato.

L'Acting Prime Minister of Samoa, Tuala Tevaga Iosefo Ponifasio, ha previsto in un comunicato stampa domenica che una fuoriuscita di petrolio era altamente probabile.

"L'HMNZS Manawanui non è recuperabile e si è inabissata nell'oceano", ha confermato.

Un disastro di scogliere

La polizia samoana ha ricevuto una chiamata di emergenza intorno alle 6:59 pm sabato sera, hanno riferito le autorità locali. Piccole imbarcazioni di soccorso sono state inviate con l'avvertimento che la nave stava imbarcando acqua e che l'equipaggio potrebbe aver bisogno di essere evacuato.

Sono state inviate diverse navi e aerei per aiutare, tra cui un aereo P-8A Poseidon e un C-130J della Royal New Zealand Air Force, ha condiviso la Marina neozelandese.

Tutti i 75 passeggeri e membri dell'equipaggio sono stati salvati entro le 5 del mattino di domenica. I testimoni hanno riferito che il fumo è uscito dal relitto che affondava poco dopo.

Dave Poole ha condiviso con CNN di aver visto il fumo provenire dal ponte della nave nel piccolo villaggio di Tafitaola domenica mattina.

"Ci sono voluti quindici minuti perché la nave bruciasse e affondasse", ha detto Poole, aggiungendo che i residenti locali hanno abbandonato i loro servizi domenicali per osservare l'incidente.

"Erano visibilmente turbati e preoccupati per la loro spiaggia, scogliera, riserva marina e reddito come pescatori", ha commentato Poole.

Il Primo Ministro neozelandese Chris Luxon ha rivelato che "kit di spurgo ambientale" erano stati inviati dalla Nuova Zelanda per ridurre e controllare gli effetti.

L'HMNZS Manawanui era una nuova aggiunta alla Marina neozelandese, acquistata nel 2018 per circa $100 milioni NZD ($61 milioni), anche se era stata costruita alla fine degli anni '90.

Secondo la Marina, la nave era stata progettata per "effettuare rilevamenti in porti e approcci prima che le navi di supporto più grandi potessero dispiegare attrezzature e personale di assistenza, sia per scenari di combattimento che per soccorso in caso di disastri".

