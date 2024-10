Dopo un field goal da 52 yard di Atlanta, segnato dal kicker Younghoe Koo all'ultimo secondo per pareggiare la partita e portarla ai tempi supplementari, Cousins ha completato tre passaggi su tre, coprendo 69 yard. Ha trovato KhaDarel Hodge per un touchdown da 45 yard - il suo quarto della partita - garantendo una vittoria mozzafiato.

Il quarterback di 36 anni, che ha firmato un contratto da 180 milioni di dollari con Atlanta a marzo dopo aver lasciato i Minnesota Vikings, ha superato il precedente record della franchigia di 503 yard segnato da Matt Ryan contro i Carolina Panthers nel 2016. Questo exploit è avvenuto proprio nella stessa sera in cui Ryan è stato introdotto nella Hall of Fame dei Falcons.

Cousins ha anche superato il suo stesso record di carriera di 460 yard, raggiunto con i Vikings nel 2022, e ha eguagliato il suo personale miglior risultato di quattro touchdown passati in una partita.

Secondo la NFL Research, Cousins è ora uno dei soli due giocatori ad aver registrato più di 500 yard passate e almeno quattro touchdown in una partita in prima serata, insieme a Tom Brady.

Riflettendo sulla partita dopo il match, Cousins ha detto: "Che notte! Sono esausto."

Incredibilmente, Atlanta si è ritrovata in svantaggio negli ultimi minuti del quarto quarto in tutte e cinque le partite di questa stagione, ma è riuscita a vincerne tre. I Falcons sono così l'unica squadra della storia della NFL ad aver compiuto questo exploit all'inizio della stagione.

"I sono orgoglioso del modo in cui la nostra squadra ha lottato", ha detto Cousins. "Sono orgoglioso della resilienza che abbiamo dimostrato, della nostra grinta. Questo è ciò che questa lega richiede, e abbiamo dimostrato la nostra grinta stasera. Sono felice di aver vinto."

Entrambe le squadre hanno segnato touchdown nelle loro prime azioni, con Cousins che ha aperto le danze con un passaggio da touchdown da 18 yard a Drake London, e Tampa Bay che ha risposto con un passaggio da touchdown da due yard di Baker Mayfield a Mike Evans e un field goal da 53 yard del kicker Chase McLaughlin.

Cousins ha poi riconquistato il vantaggio per Atlanta con un passaggio da touchdown da 24 yard a Darnell Mooney nel secondo quarto.

Mayfield ha avuto una buona partita, segnando altri due touchdown prima della fine del primo tempo, e McLaughlin ha aggiunto un field goal nella fine del terzo quarto per dare a Tampa Bay un vantaggio di 27-20 all'inizio del quarto quarto.

Con 13 minuti e 18 secondi rimanenti, Mooney ha catturato un passaggio per un guadagno di 10 yard, ha scrollato di dosso Tykee Smith e ha corso in end zone per pareggiare la partita, prima che McLaughlin segnasse un altro field goal per portare il punteggio a 30-27 per Tampa Bay.

Ma con solo 1 minuto e 14 secondi rimasti, Cousins ha guidato Atlanta dalla sua own 20 yard line, completando cinque passaggi per raggiungere la linea delle 29 yard di Tampa Bay. Con pochi secondi rimasti, il field goal di Koo ha portato la partita ai tempi supplementari, dando a Cousins l'opportunità di fare storia.

Cousins ha poi trovato Hodge alla 40, che si è liberato, ha evitato un tackle nella difesa e ha corso in end zone per il touchdown vincente ai tempi supplementari.

La vittoria ai tempi supplementari è stata un tributo alla passione di Cousins per lo sport, che ha dimostrato continuamente la sua abilità e resilienza durante tutta la partita.

