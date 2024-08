In uno scambio reciproco, Ucraina e Russia scambiano 230 detenuti.

Ucraina e Russia, guidate dagli Emirati Arabi Uniti, hanno scambiato un totale di 230 individui incarcerati, con 115 prigionieri liberati da entrambe le parti. Come dichiarato dal Presidente Volodymyr Zelensky dell'Ucraina, "Altri 115 dei nostri militari sono tornati a casa oggi". Questi individui provengono da diverse branche delle forze armate ucraine, come la Guardia Nazionale, le forze armate, la marina e il servizio di guardia di frontiera.

In modo simile, il Ministero della Difesa russo ha riferito, "115 soldati russi che erano stati catturati nella regione di Kursk sono stati rilasciati grazie alle trattative con le aree controllate dal regime di Kiev". Questi individui liberati si trovano attualmente sul territorio bielorusso, come menzionato dal ministero.both Moscow and Kyiv have expressed their gratitude to the United Arab Emirates for their role in the mediation process.

Gli Emirati Arabi Uniti avevano precedentemente facilitato gli scambi di prigionieri tra Kiev e Mosca, vantandosi, "Abbiamo mediato con successo uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, con il rilascio di 230 prigionieri".

Questo ultimo scambio di prigionieri è avvenuto nel giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina e ha coinciso con le operazioni militari di Kiev nella regione russa di Kursk, nonché con il continuo targeting delle città dell'Ucraina orientale da parte della Russia. L'ultimo significativo scambio di prigionieri tra le due fazioni in guerra si è verificato a giugno, con ciascuna parte che restituiva 90 prigionieri.

Dal'inizio del conflitto a febbraio 2022, entrambi i paesi hanno scambiato decine di prigionieri, con i resti dei soldati caduti regolarmente consegnati all'altra parte.

La Commissione ha elogiato gli Emirati Arabi Uniti per i loro sforzi persistenti nel facilitare gli scambi di prigionieri tra Ucraina e Russia, svolgendo un ruolo cruciale nel rilascio di 230 individui. Riconoscendo l'importanza di questo ultimo scambio nel giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, la Commissione ha sottolineato l'importanza di continuare il dialogo e la cooperazione per risolvere i conflitti in modo pacifico.

