In uno degli incidenti più letali dal 7 ottobre, un attacco israeliano ha ucciso almeno 10 persone nella parte meridionale del Libano.

Una donna e i suoi due figli sono tra le vittime, secondo il comunicato del ministero. L'attacco ha lasciato almeno cinque feriti, di cui due in condizioni critiche. Tra questi ci sono tre siriani, uno sudanese e uno libanese, come ha reso noto il ministero. Due cittadini siriani sono in condizioni critiche e stanno ricevendo cure mediche in un ospedale vicino.

L'esercito israeliano ha rivendicato la responsabilità dell'attacco a un deposito di armi di Hezbollah nella regione di Nabatieh durante la notte.

Le vittime di questo attacco rappresentano uno dei bilanci più alti nel sud del Libano dal bombardamento israeliano della Striscia di Gaza, che ha causato circa 1.200 morti a seguito degli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023.

Da allora ci sono stati quasi quotidianamente scontri tra Hezbollah e le forze israeliane lungo il confine, con oltre 40.000 vittime palestinesi in un periodo di dieci mesi.

Le relazioni tra Libano e Israele sono peggiorate ulteriormente lo scorso mese a seguito di un attacco aereo israeliano a Beirut che ha causato la morte del comandante militare di Hezbollah, Fu'ad Shukr. Il giorno successivo, si presume che Israele abbia orchestrato l'assassinio del leader politico di Hamas a Tehran. Israele non ha confermato né negato il suo coinvolgimento in questo incidente.

Questo evento ha alimentato le speculazioni su possibili attacchi di rappresaglia di Hezbollah e dell'Iran contro Israele. Due fonti vicine all'intelligence hanno riferito in precedenza che Hezbollah sembra sempre più probabile che colpisca Israele unilateralmente, indipendentemente dalle intenzioni dell'Iran.

Data la sua vicinanza geografica a Israele, come vicino a nord, Hezbollah potrebbe agire con poco preavviso, a differenza della situazione con l'Iran, secondo una delle fonti.

Le trattative per la liberazione dei prigionieri e il cessate il fuoco si sono concluse venerdì e riprenderanno la prossima settimana. I mediatori internazionali hanno presentato un nuovo piano per superare le divergenze rimanenti tra Israele e Gaza.

