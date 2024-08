- In un'intervista Harris sostiene: Le mie convinzioni fondamentali rimangono invariate

Kamala Harris, aspirante alla presidenza, sottolinea la sua coerenza politica nella prima intervista televisiva post-nomination. Ha dichiarato a CNN's Dana Bash: "Penso che l'aspetto fondamentale e cruciale del mio punto di vista politico e delle mie decisioni derivi dal fatto che i miei principi non sono cambiati". Questo in risposta alle domande sulla affidabilità delle sue promesse, dati i suoi cambiamenti di posizione politica nel corso degli anni.

L'intervista è stata resa disponibile dal network poco dopo la registrazione a Savannah, Georgia. La discussione completa è prevista per la messa in onda giovedì sera (ora locale, corrispondente alle 3:00 del mattino del venerdì CEST). Oltre a trattare la politica climatica e il rafforzamento della sicurezza al confine tra Usa e Messico, Harris ha affrontato anche questi temi.

La campagna di Trump ha risposto prontamente, sostenendo che Harris aveva affermato la sua adesione all'ideologia "estrema a sinistra". Trump aveva spesso criticato il suo avversario per la mancanza di interazioni con i media e conferenze stampa nel suo nuovo ruolo. In realtà, il nuovo rappresentante dei democratici è stato visto raramente fuori dagli eventi di campagna programmati e messi in scena nelle ultime settimane.

Durante l'intervista, Harris ha parlato del suo impegno per diverse questioni, compresi gli eventi del partito, dicendo: "Ho sempre creduto nell'unire le persone in un raduno per discutere questioni importanti e costruire il consenso". In seguito, rispondendo alle affermazioni della campagna di Trump, ha dichiarato: "Le mie idee e le mie politiche possono essere etichettate come 'estrema a sinistra', ma il mio obiettivo è sempre ciò che è meglio per il popolo americano in un raduno o in qualsiasi altra riunione".

