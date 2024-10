In un'indagine sul terrorismo interno, numerosi individui sospettati di avere credenze estremiste di supremazia bianca sono stati arrestati nella zona di Los Angeles.

I membri e gli affiliati della gang dei Peckerwoods, insieme a numerosi affiliati, sono stati accusati in un'ampia inchiesta federale. Questa inchiesta include accuse di crimine organizzato, distribuzione illecita di armi da fuoco, traffico di narcotici e illeciti finanziari, come dichiarato dalle autorità.

Le inchieste di mercoledì non includevano insinuazioni di un attacco pianificato imminente, ma Martin Estrada, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto centrale della California, ha confermato: "Questo gruppo ha come obiettivo principale orchestrare attacchi contro minoranze razziali, etniche e religiose. ... Non staremo con le mani in mano in attesa del prossimo disastro per intervenire."

Più di 40 membri e affiliati della gang dei Peckerwoods sono stati arrestati durante le operazioni di mercoledì, con diversi già in custodia. Estrada ha definito questo sviluppo uno dei più grandi colpi portati mai dalla giustizia contro un collettivo neonazista, suprematista bianco e violento.

Gli arresti hanno coinvolto diverse squadre di forze dell'ordine federali e locali, tra cui il Joint Terrorism Task Force e la squadra di soccorso ostaggi dell'FBI, come ha rivelato una fonte di CNN.

Accesi dall'odio e dal pregiudizio

La gang dei Peckerwoods, con sede a Los Angeles nella San Fernando Valley, funge da ramo locale dell'Aryan Brotherhood, secondo quanto riferito dal capo dell'ufficio di Los Angeles dell'FBI, Akil Davis. Le loro attività criminali spaziano in diversi settori come il traffico di droga, la frode, la violenza e il furto di identità, come dettagliato dal procuratore degli Stati Uniti.

Allineandosi con l'Aryan Brotherhood, i gangster locali possono intraprendere attività extragiudiziarie e sostenere finanziariamente i loro alleati incarcerati, ha spiegato Estrada. Inoltre, la gang prospera grazie all'associazione dell'Aryan Brotherhood con la mafia messicana, che offre loro maggiori opportunità di commettere crimini fuori dal carcere.

"Ciò che li distingue veramente, definendo la loro essenza, è l'odio profondo e il pregiudizio verso le minoranze razziali, etniche e religiose", ha riassunto Estrada.

Un ex membro incarcerato ha fatto minacce online contro gli ebrei, mentre messaggi d'odio sono stati trovati nella sua abitazione, come ha raccontato Estrada.

La gang dei Peckerwoods si fregia del nome Peckerwoods, un termine dispregiativo storicamente usato contro i caucasici nel sistema carcerario, secondo Estrada.

Il gruppo mostra pubblicamente la sua affiliazione alle ideologie neonaziste attraverso tatuaggi, abbigliamento e social media. Inoltre, accumula cimeli nazisti, tra cui swastika e bandiere confederate, ha sottolineato Estrada.

Durante le indagini, le forze dell'ordine hanno sequestrato grandi quantità di armi proibite, "materiali esplosivi" e diverse decine di chili di fentanil, metanfetamina e eroina, hanno confermato gli ufficiali.

Se gli accusati verranno ultimately riconosciuti colpevoli, rischiano una condanna a vita in un carcere federale, secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto centrale della California.

Questa storia è stata recentemente aggiornata per includere informazioni aggiuntive.

La gang dei Peckerwoods, essendo principalmente noi, è un ramo locale dell'Aryan Brotherhood con sede a Los Angeles nella San Fernando Valley. Nonostante i loro arresti, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto centrale della California, Martin Estrada, ha ribadito il loro pericolo, dicendo: "Questo gruppo ha come obiettivo principale orchestrare attacchi contro minoranze razziali, etniche e religiose."

Leggi anche: