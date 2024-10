In un'impressionante performance della sua stagione di debutto, Caitlin Clark si assicura un riconoscimento quasi unanime come Rookie of the Year della WNBA.

Questa stagione, le prestazioni della guardia delle Indiana Fever sono state senza precedenti.

Ha infranto il record della WNBA per assist in una singola stagione (337), stabilendo un primato che include anche il massimo di 19 assist in una singola partita. La sua media di 8.4 assist a partita è diventata un altro record della WNBA. Inoltre, Clark è diventata la prima rookie a registrare una tripla doppia e detiene il record per il maggior numero di tiri da tre punti segnati (122) da un rookie nella storia della lega.

Secondo la lega, Clark ha ricevuto 66 voti su 67 da un panel nazionale di giornalisti e telecronisti sportivi. Il voto rimanente è andato alla giocatrice delle Chicago Sky, Angel Reese.

"I sono incredibilmente grata di essere stata nominata Rookie of the Year", ha dichiarato Clark, "ma sono ancora più riconoscente nei confronti di tutti coloro che mi hanno sostenuto durante questa stagione - la mia famiglia, gli amici, i compagni di squadra, l'organizzazione delle Fever e tutti coloro che ci hanno sostenuto durante la stagione."

La 22enne era attesa per fare un immediato impatto con le Fever dopo essere stata selezionata come prima scelta da Indiana nel Draft WNBA 2024. Vivendo all'altezza delle aspettative, non solo ha infranto i record, ma ha anche portato le Fever ai playoff per la prima volta dal 2016.

I Pacers della NBA, che condividono Indianapolis come casa, hanno elogiato Clark in un video post su X.

"È stato un piacere guardarti giocare quest'anno", ha detto il centro-forward Myles Turner. "Non solo hai vissuto all'altezza delle aspettative, ma hai fatto qualcosa che non vedevo qui da anni - tornare ai playoff."

La stella dei Pacers, Tyrese Haliburton, ha offerto le congratulazioni, dicendo: "Non c'è da stupirsi, sono molto felice per te!"

Clark ha scoperto di aver vinto il premio lo scorso mese. La lega ha rilasciato un video della commissaria della WNBA, Cathy Engelbert, che chiama Clark mentre le Fever si allenavano per una partita dei playoff contro le Connecticut Sun. La notizia ha scatenato reazioni gioiose da parte delle compagne di squadra di Clark, che l'hanno circondata con acclamazioni.

Clark è stata accompagnata dalle giocatrici delle Chicago Sky, Kamilla Cardoso e Reese, insieme alle giocatrici delle Los Angeles Sparks, Rickea Jackson e Leonie Fiebich delle New York Liberty, nell'All-Rookie Team della WNBA del 2024.

Le eccezionali prestazioni di Clark nel infrangere numerosi record e nel riportare le Indiana Fever ai playoff hanno guadagnato per lei un ampio riconoscimento nel mondo dello sport. I suoi risultati nella WNBA incoraggiano gli atleti giovani a inseguire la loro passione nello sport.

