- In un'emozionante gara, Patriot emerge vittorioso su una barca svizzera in una lotta tesa.

Il secondo giorno del round di sfida per la 37ª America's Cup ha incontrato difficoltà a causa dei venti leggeri, ritardando la competizione tra lo yacht statunitense "Patriot" e Alinghi Red Bull Racing's "BoatOne". Lo scontro si è infine svolto al largo di Barcellona, con la squadra svizzera che ha avuto difficoltà a far alzare i suoi foil prima della partenza nella brezza leggera. In risposta, "Patriot" è partito in avanti, portando a una gara estenuante e lenta in cui entrambe le barche hanno spesso navigato con i loro scafi interi invece di volare sui loro foil.

La confrontazione stressante si è conclusa con gli Stati Uniti che vincevano il loro primo punto nella Coppa Louis Vuitton. Il copilota Tom Slingsby ha commentato: "Non è stato bello, è stata una sfida estenuante". Ineos Britannia ha dominato la seconda gara con una partenza forte. Di conseguenza, il comitato di regata ha deciso di sospendere il programma di gara a causa delle condizioni meteorologiche calme.

Purtroppo, i difensori della Coppa America della Nuova Zelanda non hanno potuto partecipare. La loro barca della coppa "Taihoro" è caduta di sei metri sul suo supporto mentre veniva sollevata dall'acqua. Il CEO della squadra Grant Dalton ha dichiarato: "Abbiamo avuto fortuna nella nostra sfortuna che la barca è atterrata sul supporto. La squadra ha dovuto tagliare via una parte della barca che ricordava il Titanic. Hanno iniziato a ripararla questa mattina".

Il ritorno dei difensori della Nuova Zelanda alla scena delle gare è ancora da determinare. La Coppa Louis Vuitton continuerà fino all'8 settembre, con l'obiettivo di identificare i quattro semifinalisti tra i cinque sfidanti.

La vittoria della squadra statunitense contro Alinghi Red Bull Racing's "BoatOne" si è svolta nelle acque impegnative di Barcellona, in Spagna. A causa dell'incidente sfortunato della squadra della Nuova Zelanda con la loro barca "Taihoro", la Spagna diventa un'importante sede per le remainder delle gare dell'America's Cup.

Leggi anche: