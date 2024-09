In una transazione da 2 miliardi di dollari, la General Mills rinuncia alle sue attività di yogurt in Nord America per concentrarsi sulle sue offerte di marchi più robuste.

Secondo un rapporto di Reuters di aprile, General Mills stava valutando la vendita della sua attività di yogurt negli Stati Uniti, che include marchi come Yoplait e Liberté, con l'aiuto della banca d'affari JPMorgan Chase.

Le aziende del settore alimentare confezionato stanno smettendo di gestire unità sottoperformanti per contenere i costi e potenziare i loro marchi principali mentre i consumatori cercano opzioni più economiche.

Il CEO Jeff Harmening ha dichiarato che la vendita avrebbe permesso all'azienda di concentrarsi sui suoi marchi chiave ad alto margine.

Yoplait sta affrontando una forte concorrenza negli Stati Uniti, principalmente da Chobani, un marchio di yogurt a conduzione privata, e dal marchio Dannon di Danone.

L'attività di yogurt nordamericana ha rappresentato circa 1,5 miliardi di dollari delle vendite nette di General Mills per l'esercizio fiscale 2024.

General Mills si aspetta di chiudere gli accordi nel 2025, momento in cui i suoi guadagni per azione adjusted diminuiranno di circa il 3%.

In precedenza, Bloomberg News aveva riferito che General Mills era in trattative per vendere le sue operazioni di yogurt nordamericano a Groupe Lactalis e Sodiaal.

Yoplait è stata fondata da un gruppo di agricoltori francesi nel 1964 e ha stretto un accordo di franchising con General Mills nel 1977, concedendo al produttore di Bisquick i diritti esclusivi per la commercializzazione del marchio negli Stati Uniti. Nel 2011, General Mills ha acquisito una quota del 51% del valore di 1,2 miliardi di dollari in Yoplait da PAI Partners, una società di private equity, e dalla cooperativa lattiero-casearia francese Sodiaal, che ha mantenuto la quota rimanente. Nel 2021, General Mills ha venduto le sue operazioni europee di Yoplait a Sodiaal.

La decisione di vendere l'attività di yogurt negli Stati Uniti potrebbe essere parte di una tendenza diffusa tra le aziende alimentari confezionate per concentrarsi sui loro marchi principali redditizi. Con la forte concorrenza da marchi come Chobani e Dannon, la vendita potrebbe aiutare General Mills a migliorare le sue prestazioni finanziarie e la sua posizione competitiva.

