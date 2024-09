In una svolta terribile, il figlio si dice abbia messo fine alla vita di suo padre, e un anno dopo, sua madre ha affrontato un destino simile.

Un teenager di 16 anni residente in Florida, Stati Uniti, contatta le autorità dopo una discussione animata con la madre di 40 anni. Purtroppo, l'aiuto arriva troppo tardi per salvare la vita della madre. La stessa tragedia si è verificata l'anno precedente con il padre del ragazzo, anche se gli errori nelle indagini potrebbero essere la causa della sua morte.

Il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di omicidio e avrebbe ucciso la madre con un coltello. In una chiamata alle autorità, ha sostenuto falsamente che la madre era scivolata e aveva urtato la lama durante una discussione.

Twelve mesi prima, il teenager era stato implicato nella sparatoria contro il padre. Era stato trattenuto e aveva affrontato accuse di tentato omicidio, ma queste erano state ultimate per incertezza se si trattasse di legittima difesa o meno. Il teenager avrebbe sparato più colpi al padre, che lo aveva accerchiato. I colpi hanno raggiunto il petto e la testa del padre.

Durante una conferenza stampa, lo sceriffo Grady Judd ha rivelato che il giovane ha accolto gli ufficiali arrivati alla casa della madre. "Era composto, tranquillo e non agitato," ha dichiarato Judd. "I suoi vestiti erano macchiati di sangue." L'arma, un coltello lungo 75 centimetri con una lama di 50 centimetri, è stata anche ritrovata.

"Considerando le caratteristiche letali di quest'arma, ci si domanda della profondità e dell'efficacia delle indagini iniziali, poiché i capi d'accusa contro di lui sono stati lasciati cadere in circa un mese," ha commentato Judd. Descrivendo il giovane come un "psicopatico," ha aggiunto.

Incertezza sulle circostanze dell'incidente

In contrasto con la sua dichiarazione ai servizi di emergenza, il 16enne non ha confessato di aver ucciso la madre. Invece, ha sostenuto che la madre sanguinava dal collo. "Il nostro operatore di emergenza gli ha quindi fornito istruzioni per salvare la sua vita," ha rivelato Judd. Il suo rifiuto di fornire ulteriori dettagli e la richiesta di un avvocato all'arrivo degli ufficiali hanno ulteriormente aumentato i sospetti.

L'esame autoptico ha smentito la versione del teenager degli eventi. Inoltre, i vicini hanno riferito di averlo visto trascinare la madre fuori dalla loro casa per i capelli intorno alle 16:30.

Le autorità hanno anche rilasciato una serie di messaggi inviati dalla madre a un vicino nelle ore precedenti alla sua morte. "Per favore, impedisci a C... e alla polizia di entrare in casa mia. Non aprirò la porta," ha scritto. Ha assicurato al vicino la sua sicurezza e il suo stato di salute, ma detestava il comportamento del figlio e desiderava la fine del tumulto. È stato anche rivelato che il figlio aveva violato le condizioni della libertà vigilata imposte dopo la morte del padre. Aveva vissuto con la madre dal marzo 2023.

Lo sceriffo Judd ha dichiarato che il teenager aveva aggredito la madre più volte dopo il trasferimento, compreso un incidente di violenza domestica in cui avrebbe dato un calcio. Era stato brevemente trattenuto in un istituto psichiatrico, come previsto dalla legge della Florida, ma era stato rilasciato dopo aver promesso di non fare del male a sé stesso o alla madre. Tuttavia,

