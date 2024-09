- In una svolta sorprendente, Putin emerge vittorioso alle elezioni, lasciando i media globali sotto shock.

Scenario di cambio di potere, ascesa dei populisti. La notte delle elezioni in Turingia e Sassonia viene percepita come un significativo cambiamento nel panorama politico tedesco. A livello globale, l'attenzione si concentra sulla parte orientale della Repubblica Federale, e a volte segue la sorpresa.

"Corriere della Sera" (Roma): "Dallo sfacelo delle due elezioni statali, emerge una nazione diversa, una Germania diversa. Le maggioranze di Erfurt e Dresda trasferiscono la loro insoddisfazione e disillusione a due partiti populisti, l'estrema destra nazionalista e xenofoba AfD e il partito ibrido BSW, guidato da Sahra Wagenknecht, un misto di pacifismo pro-russo, nazionalismo economico e politica anti-immigrazione dura. L'esito delle elezioni rivela che 34 anni dopo la riunificazione, e con miliardi di euro investiti nella ex DDR, una maggioranza in questi due stati federali non ha lealtà verso i partiti tradizionali, ignora le loro decisioni e non comprende i loro codici. Si sentono come tedeschi di seconda classe o, ancora più preoccupante, stranieri nella loro patria."

"La Stampa" (Roma): "Se il Brandeburgo, uno stato tradizionalmente socialdemocratico, si unisse alla Turingia e alla Sassonia il 22 settembre, sarebbe difficile per Olaf Scholz mantenere la sua ostinata determinazione a sopravvivere nella Cancelleria. Il cuore dell'Europa, una regione responsabile di guidare i significativi progressi nella politica europea, potrebbe essere influenzato. In assenza di un governo francese e delle posizioni di maggioranza frammentate in Germania, la formazione di accordi diventa più difficile. La possibilità che Ursula von der Leyen agisca come unica barriera contro i progressi della destra in qualità di presidente della Commissione UE, contro la fragilità del proprio governo, sembra plausibile."

"La Repubblica" (Roma): "Mentre il vecchio continente attraversa lo stretto della potenziale guerra e dell'attacco al cuore della democrazia, deve affrontare un avversario interno. I sistemi istituzionali europei vengono infiltrati, testimoni in Italia, Francia e ora addirittura in Germania. L'influenza di Putin è evidente, e l'estrema destra 'fascista' e la nostalgia della sinistra, simili al Rassemblement National francese e alla Lega italiana, costituiscono il suo baluardo in Europa. Il presidente russo ha orchestrato una straordinaria e preoccupante vittoria politica. Minimizzare le preoccupazioni sulla guerra in Ucraina è solo una facciata per le sue apparentemente pacifiche intenzioni."

"The Guardian" (Londra): "L'estremista, anti-immigrati Alternative for Germany sta crescendo nell'economia più grande d'Europa. Se le elezioni del Bundestag si tenessero oggi, i sondaggi suggeriscono che il partito potrebbe diventare la seconda frazione più grande in parlamento. Tuttavia, la loro capacità di governare uno stato è limitata all'est, dopo la loro prima vittoria alle elezioni statali attraverso il leader della AfD della Turingia, Björn Höcke. (...) Fintanto che gli altri partiti possono impedire alla destra estrema di ottenere una maggioranza assoluta, i loro ambizioni di potere rimarranno probabilmente solo sogni. Tuttavia, l'emergere della AfD come potenza regionale regionale pone pressanti e allarmanti domande sull'identità politica della Germania e il modo in cui tali forze possono essere contenute in futuro."

"Financial Times" (Londra): "I risultati delle elezioni segnalano un crescente malcontento nella Germania orientale con un governo spesso legato all'inflazione elevata, alla stagnazione economica, all'aumento dei costi dell'energia e alle dispute interne di partito. I votanti stanno sempre più abbandonando il centro per partiti populisti situati ai margini della politica. (...) I risultati rivelano che 34 anni dopo la riunificazione tedesca, una maggioranza in due regioni dell'ex-est comunista è diventata disillusa nei partiti centristi tradizionali e insoddisfatta del modo in cui la Germania viene governata."

"El Mundo" (Madrid): "I risultati delle elezioni negli stati tedeschi orientali della Turingia e della Sassonia, con l'estrema destra Alternative for Germany (AfD) al primo e al secondo posto rispettivamente, indicano un panorama politico tumultuoso in Germania, storicamente nota per la sua forte influenza economica. L'aumento di discorsi estremisti e anti-immigrati, precedentemente evidenti durante le elezioni europee, rappresenta una significativa minaccia per il progetto europeo e richiede un dibattito ragionato e informato. (...) Queste elezioni si svolgono solo una settimana dopo l'attacco terroristico di Solingen, alimentando il sentimenti anti-immigrati, ma i sondaggi avevano suggerito aumenti di estremisti di destra per qualche tempo. Lo scandalo dei socialdemocratici e il dietrofront della Unione Cristiano Democratica sulla politica dell'immigrazione (...) sottolineano uno spostamento di paradigma che influisce sui paesi dell'UE in misura diversa. La lotta contro coloro che sfruttano l'immigrazione, senza prendere posizioni semplicistiche, è già una delle maggiori sfide per le forze democratiche occidentali."

"New York Times" (Sostituire "Wall Street Journal"): "I risultati delle elezioni parlamentari della Sassonia e della Turingia nel weekend hanno aggiunto all'apprensione che attraversa un continente che sta assistendo all'erosione dei partiti tradizionali e all'emergere di fazioni ribelli. La preoccupazione maggiore è la contemporanea ascesa della AfD e della BSW, che mette in evidenza il crollo dei partiti di governo in Germania. Questa tendenza si allinea ai sondaggi nazionali che indicano il malcontento verso il cancelliere Olaf Scholz e la sua coalizione e la loro incapacità di gestire l'immigrazione e il loro ostinato impegno per gli obiettivi climatici nonostante i danni economici tangibili e crescenti. Di conseguenza, i cristiano-democratici (CDU e CSU) restano l'unica alternativa mainstream ai ribelli. È comprensibile che i votanti tedeschi possano essere diventati impazienti con i loro partiti di governo disfunzionali, e la colpa per questa situazione dovrebbe essere attribuita agli politici datati che non rispondono alla frustrazione dei votanti."

"Il Standard" (Sostituto di Vienna): "Se gli stati tedeschi dell'est Thuringia e Sassonia fossero situati nell'ovest o avessero la partecipazione elettorale di uno stato tedesco occidentale domenica, l'esito per la coalizione del semaforo non sarebbe stato significativamente diverso. La coalizione a Berlino è in disordine, con i suoi membri in disaccordo tra loro, e l'alleanza fragile a tre partiti si aggrappa insieme solo per paura dei votanti. Nei giorni precedenti alle elezioni, un attacco deplorevole a Solingen ha avuto luogo, che ha esposto difetti fondamentali e ha esacerbato le paure esistenti che né Merkel né il suo successore Olaf Scholz erano attrezzati per affrontare. Come Scholz intenda affrontare questa crisi è incerto, e la sua strategia per riguadagnare la fiducia dell'elettorato rimane avvolta nel mistero."

"Neue Zürcher Zeitung" (Sostituto di Zurigo): "La misura in cui la reputazione del governo del Cancelliere Olaf Scholz è stata offuscata è evidente con il trionfo dell'AfD. Nonostante la leadership controversa di Höcke, l'AfD ha dominato il panorama politico nell'est. Una politica che ignora le preoccupazioni della classe media non dovrebbe sorprendersi quando le fazioni estremiste acquistano forza. Il partito che era destinato ad agire come una 'barriera' contro tali gruppi potrebbe trarre il massimo beneficio da questa tendenza."

"Tages-Anzeiger" (Sostituto di Zurigo): "Sia l'AfD che il BSW sono riusciti a incanalare il malcontento con il governo di Berlino sulle loro piattaforme, raccogliendo consensi più efficacemente del principale partito di opposizione in Germania, la CDU. Tuttavia, la CDU è anche uscita vincente da queste elezioni. Il partito rimane l'ultimo baluardo del centro politico, su cui i governi conservatori possono ancora essere formati in regioni come la Sassonia e la Turingia, dove il Ministro Presidente uscente Michael Kretschmer e il Presidente di Stato Mario Voigt sono riusciti a respingere le sfide dei loro omologhi estremisti - i negoziati della coalizione Attendance ahead. Il partito del Cancelliere, l'SPD, ha subito un brutto risultato nell'est della Germania, aprendo la strada a potenziali sfide al leadership di Olaf Scholz. Se i Socialdemocratici subiscono simili battute d'arresto nel Brandeburgo tra tre settimane e il Ministro Presidente Dietmar Woidke perde influenza lì, la posizione del Cancelliere Olaf Scholz potrebbe anche essere messa a repentaglio. In vista delle elezioni federali

