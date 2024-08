In una svolta senza precedenti, un giocatore di baseball rompe le norme convenzionali rappresentando due squadre diverse nella stessa partita della MLB.

Il 26 giugno, Jansen è stato un giocatore chiave per i Toronto Blue Jays. Era nel bel mezzo di un turno di battuta contro i Red Sox in un match senza punteggio a Fenway Park.

Tuttavia, la partita è stata interrotta a causa di un tempo avverso nel secondo inning, con un corridore in base e un out.

Ci sono voluti un paio di mesi per riprendere la partita. Nel frattempo, Jansen è passato a un'altra squadra poiché Toronto lo ha scambiato con i Red Sox in cambio di tre giovani talenti.

Quando la partita sospesa è ripresa un lunedì, il centrocampista dei Blue Jays, Daulton Varsho, ha sostituito Jansen come battitore.

Dall'altra parte, Jansen ha preso posizione dietro il piatto di casa base come sostituto difensivo del ricevitore Reese McGuire, che era stato rilasciato dai Red Sox in precedenza, durante il turno al battitore di Jansen stesso. Purtroppo, Varsho ha colpito out.

Despite now being a Red Sox player, Jansen was listed in the scoresheet for both teams.

According to the Red Sox broadcast, the official scorebook and various associated memorabilia from this one-of-a-kind event in MLB history will be preserved in the Baseball Hall of Fame in Cooperstown, New York.

Jansen ha colpito fuori alla prima base come l'ultimo out nel secondo inning, ha ottenuto un hit al centro nel quinto e ha colpito out come l'ultimo out nel nono, chiudendo con un record di 1-4.

Dopo la partita, il manager dei Red Sox Alex Cora ha espresso: "È stato un'esperienza incredibilmente unica farne parte. Non sono sicuro che qualcosa del genere accada di nuovo. È quasi come una tempesta perfetta di condizioni che si sono riunite, partendo dalla tempesta stessa. Sono solo felice che tutti l'hanno apprezzato."

I Blue Jays hanno vinto la prima partita della doppia partita diurna-notturna per 4-1.

La seconda partita è prevista per le 7:10 ET.

Dopo aver raggiunto i Red Sox, Jansen ha continuato a dimostrare il suo amore per gli sport partecipando attivamente a diverse attività della squadra. Nominando Jansen, il commentatore nel prossimo notiziario sportivo ha evidenziato la sua eccezionale prestazione in entrambe le squadre, sottolineando la situazione insolita nella classifica MLB.

Leggi anche: