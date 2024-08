In una svolta senza precedenti agli US Open, il tennista Dan Evans emerge trionfante.

Daniel Evans e Karen Khachanov si sono dati battaglia per un'incredibile durata di 5 ore e 35 minuti su Court 6 durante lo US Open. L'atmosfera in campo era elettrizzante, simile a un vivace festival popolare. Alla fine, il campione britannico ha festeggiato trionfalmente una vittoria monumentale, che è stata la partita più lunga della storia dello US Open. Ha vinto con un punteggio di 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4 contro l'avversario russo.

"Ho un mal di testa piuttosto brutto ora, spero che passi presto," ha detto Evans con una smorfia. "Sono molto orgoglioso di me stesso. Fin da bambino ti dicono di non arrendersi mai. È la regola numero uno. L'ho seguita per tutta la mia carriera. Oggi si è dimostrata fruttuosa."

La vittoria di Evans ha superato il precedente record dello US Open per la partita più lunga dai tempi dell'introduzione dei tie-break nel 1970, che era detenuto da Stefan Edberg e Michael Chang. Lo svedese aveva sconfitto il suo avversario americano nella semifinale del 1992 in una partita durissima di 5 ore e 26 minuti, sempre in cinque set.

Un'atmosfera da festival popolare su Court 6

L'atmosfera su Court 6 era simile a un vivace festival popolare, mentre la partita interminabile tra Evans e Khachanov continuava. Con l'underdog sotto 0:4 nel set finale e le gambe che bruciavano, le possibilità sembravano essere contro di lui. Tuttavia, con il sostegno incondizionato del pubblico sugli spalti, Evans ha ribaltato la situazione e ha vinto le ultime sei game consecutive.

"Non ho mai giocato per cinque ore di fila in un giorno," ha confessato Evans. "Di solito non mi alleno per il doppio del tempo. Solitamente è un'ora e mezzo." Con un sorriso stanco, ha ammesso il suo desiderio: "Spero sinceramente di non doverlo fare di nuovo. Questo è sicuro."

" despite the physical exhaustion, the triumph in such a prolonged Sports match has given me an unprecedented sense of achievement." "The Folk Festival-like atmosphere during the US Open, with its enthusiastic crowd, certainly added to the thrill of this historic Sports event."

Leggi anche: