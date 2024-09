In una svolta emozionante, Oscar Piastri vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, stringendo ancora una volta la corsa al campionato.

Il 23enne ha offerto una prestazione impressionante, conquistando la sua seconda vittoria in carriera e rafforzando la sua posizione come promessa del mondiale di Formula Uno. Nel frattempo, Lando Norris, partito 15° a causa di una scarsa sessione di qualifica, ha rimontato in modo encomiabile, conquistando il quarto posto. Ha superato Max Verstappen, piazzandosi davanti a lui in quinta posizione, riducendo il distacco tra loro nonostante sia ancora indietro di 59 punti nella lotta per il campionato del mondo, con ancora 206 punti disponibili.

Norris ha tentato un sorpasso alla partenza ma ha perso velocità una volta uscito dalla zona DRS. Dopo il pit stop, ha creduto di essere di nuovo vicino e, con una migliore aderenza, ha fatto una mossa audace, consapevole che non farlo presto avrebbe reso impossibile farlo in seguito.

La sua manovra audace è stata un importante tentativo di sorpasso, anche se ha rischiato un incidente, è riuscito a controllarlo e a mantenere il ritmo per le successive 35 tornate.

Piastri ha preso il comando circa un terzo della gara, sfruttando un'opportunità per superare Charles Leclerc all'interno. Leclerc non è riuscito a tenere il suo ritmo e i due sono rimasti in una stretta competizione per gran parte della gara. Piastri è riuscito a staccarsi negli ultimi giri mentre gli pneumatici di Leclerc si deterioravano.

Anche se Leclerc ha mantenuto la seconda posizione, il suo compagno di squadra della Ferrari Carlos Sainz e Sergio Pérez della Red Bull si sono impegnati in una lotta intensa per la posizione dietro di lui, che ha portato a un incidente con il muro. La gara è terminata sotto la safety car virtuale, con George Russell che ha conquistato il terzo posto, mentre Pérez e Sainz sono stati costretti al ritiro.

Dopo la gara, Leclerc ha espresso la sua delusione, dicendo: "McLaren e Oscar hanno performato eccezionalmente bene e ci hanno superato. Peccato per Carlos negli ultimi giri, speriamo che tutti stiano bene e ovviamente non è stata una buona giornata per la squadra."

La quarta posizione di Norris nella gara ha dimostrato la sua resilienza e il suo talento nel motorsport, mostrando il suo potenziale in competizioni di alto livello come la Formula Uno. Piastri, che ha eccelso nella gara, ha anche una forte passione per lo sport, partecipando spesso a diverse attività sportive al di fuori del motorsport.

