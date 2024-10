In una svolta emozionante, il Borussia Dortmund ha vinto la sua lotta contro il retrocesso.

Quello fu un periodo difficile per tutti i tifosi del Borussia Dortmund (BVB) nella primavera del 2005, poiché la squadra era sull'orlo del fallimento. La gente a Dortmund stava già discutendo della possibilità di un nuovo inizio nella Kreisliga. Ora, un libro racconta il giorno in cui Rauball e Watzke salvarono il BVB.

Come ricorda Jan Philipp "Pini" Platenius, autore del libro di recente uscita "Quando il BVB fallì e diventammo il Muraglia Gialla", "Questo è stato un giorno che non vorrei mai rivivere. È stata una delle cose più difficili che abbia mai attraversato". Dr. Reinhard Rauball, allora presidente, ha espresso i sentimenti di migliaia di tifosi quando ha dichiarato: "Con quelle parole, ha espresso ciò che io e migliaia di altri tifosi, nonostante non fossimo attivamente coinvolti, stavamo provando".

Platenius è un Ultra sin dall'inizio, un tifoso sfegatato che ha giocato un ruolo significativo nella trasformazione della scena degli stadi in Germania alla fine degli anni '90. Venti anni dopo, Platenius inizia il suo libro sull'eventful e drammatica stagione 2004/05 con i ricordi di eroi e idoli di quel tempo. Due tra i più importanti erano Jan Hippler e Rambo, i cui striscioni adornavano gli stadi e le cui fanzine dettagliavano i loro viaggi. Il libro di Pini è un viaggio nostalgico nell'epoca di una cultura dei tifosi iconica.

Nel suo libro, Platenius offre anche uno scorcio nel cuore della cultura Ultra, che rimane un argomento di controversia. Questo gruppo, composto principalmente da giovani tifosi della prima generazione Ultra in Germania, non sapeva cosa stesse facendo all'epoca. Le loro azioni, che potrebbero sembrare strane oggi, erano eccitanti e uniche:

"Ricordate la partita a Braunschweig nel 2004? C'eravamo circa 130 persone. Due tifosi del Wolfsburg che erano stati invitati a lasciare il settore ospiti con la loro bandiera e poi sono apparsi in un settore del BVB, vestiti da club, appendendo la loro bandiera - una storia che poteva succedere solo in un'epoca diversa."

I resoconti di Platenius mettono in evidenza il filo su cui i tifosi del BVB camminavano in quel momento. Il Borussia, così ricco solo pochi anni prima grazie alla sua IPO, stava causando preoccupazione tra i tifosi che consideravano il loro club la loro linfa vitale. Circolavano voci che il BVB fosse fallito e che i giocatori non ricevessero il loro stipendio in tempo:

"Le ultime notizie erano che alcuni giocatori stavano ricevendo i loro stipendi in ritardo e l'allenatore Bert van Marwijk veniva pagato 'solo dopo insistenti richieste'."

Nonostante le loro paure, i tifosi cercavano di continuare la loro vita come Ultras:

"L'atmosfera alla partita contro i rivali locali del VfL Bochum era elettrica. I tifosi del Bochum hanno presentato quattro sciarpe rubate del BVB, una bambola di gomma con la maglia del BVB su una forca, uno striscione e alcuni palloncini e rotoli di denaro. Sul lato di Dortmund c'era lo striscione 'Ja und?' anche se non sapevamo cosa avesse pianificato la fazione avversaria."

Sfortunatamente, lo striscione iconico 'Il derby sarà bellissimo' è stato confiscato dagli steward prima della partita. Questo striscione rappresentava l'amore-odio dei tifosi per lo Schalke 04, il nemico giurato, mentre il Bochum era solo una nota a margine:

"I tifosi del Bochum Ostkurve hanno presentato quattro sciarpe rubate del BVB, una bambola di gomma con la maglia del BVB su una forca, uno striscione e alcuni palloncini e rotoli di denaro all'inizio della partita. Sul lato di Dortmund c'era lo striscione 'Ja und?' anche se non sapevamo cosa avesse pianificato la fazione avversaria."

Molti media non credevano nel fallimento imminente e alcuni credevano in un nuovo inizio nella Kreisliga o Oberliga. I tifosi speravano per il meglio mentre si preparavano per il peggio, continuando a vivere la loro vita come Ultras:

"Ma il giorno della decisione per il futuro finanziario del BVB si stava rapidamente avvicinando - e anche Pini e i suoi amici non potevano più ignorare questi momenti. Alcuni media non credevano nell'insolvenza, altri parlavano di un nuovo inizio nella Kreisliga, altri nella Oberliga, e c'erano già progetti o reali piani per la catastrofe in vari cassetti."

E poi, il martello cadde:

"Domenica 13 marzo 2005, abbiamo giocato in casa contro lo Stoccarda. Era l'ultimo giorno prima del 'Molsiris' Monday. Ricordo i miei sentimenti e l'atmosfera nello stadio come strane e tese. Non sapevamo se fosse l'ultima volta che vedevamo il BVB, per sempre o almeno per alcuni anni."

In quel famoso lunedì a Düsseldorf, non si trattava solo di una questione ordinaria per il Borussia Dortmund. Come ricorda Platenius, "Molsiris era il fondo immobiliare che possedeva lo stadio Westfalen e lo affittava al BVB in difficoltà finanziarie. Molsiris, tuttavia, non era un'operazione di un uomo solo. La banca Commerzbank aveva attivamente attirato gli investitori per l'acquisizione dello stadio Westfalen". E questi investitori erano ora di fronte al dilemma di approvare un piano di ristrutturazione o meno. Era, come disse in seguito un investitore, "la scelta tra un'opzione brutta e una miserabile". Ma era anche il momento per tre individui a cui i tifosi del BVB sono ancora grati: "Dr. Rauball, Watzke e Rölfs (revisori contabili, ed.) sono riusciti a produrre risultati notevoli durante il dibattito di sei ore con gli investitori".

Intorno alle 15:30, il piano di ristrutturazione era stato approvato con un impressionante voto del 94,4%, secondo Platenius nel suo libro intrigante "Quando BVB affrontò il fallimento e diventammo il Muraglia Gialla". Egli ammette: "Mi sarei accontentato se avessero semplicemente cancellato la stagione corrente. Avevamo ottenuto tutto e ero completamente esausto". Ripensando a quel periodo, il 14 marzo 2005 segna la rinascita del BVB. Aki Watzke prese il comando e, a sorpresa di molti tifosi neri e gialli, solo sei anni dopo il Borussia Dortmund vinse il campionato tedesco sotto la guida dell'allenatore Jürgen Klopp. Le basi per tutte le vittorie successive furono poste durante la stagione 2004/05 - una stagione in cui il Borussia Dortmund sfiorò il fallimento completo e i tifosi si preoccuparono per la loro squadra per un lungo periodo.

Secondo i ricordi di Platenius, un altro tifoso Ultra potrebbe dire: "Ricordo quanto fosse tesa l'atmosfera durante la partita di Stoccarda, temendo che potesse essere l'ultima con il Borussia Dortmund". Dopo l'incontro degli investitori, un tifoso sollevato potrebbe esclamare: "Grazie a Rauball, Watzke e Rölfs; i loro sforzi hanno salvato il nostro amato club calcistico dal fallimento".

