In una svolta di eventi, la legislazione di Biden sull'energia pulita ha ringiovanito questa zona conservatrice della Georgia, che continua a sostenere Trump.

"È qui che troverai la fabbrica Qcells che produce 32.000 pannelli solari al giorno e vanta una capacità di produzione totale di 5,1 gigawatt. Per fare un paragone, le autorità sottolineano che la capacità peak della Diga di Hoover è di circa 2 gigawatt.

Lisa Nash, la responsabile della pianta, ha detto mentre mostrava a CNN il pavimento della fabbrica high-tech in agosto, 'Sono arrivata qui e ho visto solo terra. Non c'era alcun edificio. Sono stata la prima ad essere assunta.'

Quando le è stato chiesto se potesse immaginare dove sarebbero arrivati le cose ora, ha risposto senza esitare, 'No.'

Nash crede che la significativa crescita non sia solo una vittoria per l'azienda o l'industria, ma anche un vantaggio per la comunità locale di Dalton.

'La popolazione sta crescendo. Stanno acquistando case, affittando, facendo acquisti, mangiando fuori. Stanno contribuendo alla comunità locale e pagando le tasse,' ha spiegato Nash.

Questa operazione all'avanguardia è diventata realtà grazie alla legislazione sul cambiamento climatico adottata dall'amministrazione Biden nel 2022.

'Ho avuto supporto a vari livelli nello stato e a livello federale,' ha detto Scott Moskowitz, responsabile della strategia di mercato e delle pubbliche relazioni di Qcells. 'Tuttavia, non è stato fino al passaggio dell'Inflation Reduction Act che ha fornito la scintilla necessaria per questo settore per fare investimenti su larga scala.'

Per questo motivo, la vicepresidente Kamala Harris ha visitato la pianta lo scorso anno per evidenziare i progressi e parlare con alcuni dei suoi dipendenti.

'Incontrarla e avere una conversazione con lei è stato uno shock per me. Pensavo fosse molto in alto, ma sono rimasta sorpresa dalla sua interazione e sincerità,' ha detto Kimberly Richardson, la dipendente di Qcells scelta dalla direzione per presentare Harris durante la sua visita.

Richardson rappresenta la nuova ondata di lavoratori del settore manifatturiero - qualcuno senza esperienza precedente nei pannelli solari o nel settore della tecnologia verde, ma che si è adattato rapidamente e ha scalato i ranghi all'interno dell'azienda, ora gestendo l'operazione di riciclo della pianta.

Per Richardson, una donna di colore, la campagna presidenziale di Harris ha un significato importante.

'Rappresenta ogni donna in America. Ogni donna. Ha stabilito lo standard per ogni donna in America, ogni piccola ragazza, per dire: "Posso farlo", e questo è una cosa positiva,' ha detto Richardson.

Mentre la Georgia è uno stato chiave fortemente contestato, la prospettiva di Richardson non è comune qui, dove il sostegno all'ex Presidente Donald Trump è forte.

'Non è stata ben accolta nella Georgia del Nord,' ha detto il rappresentante repubblicano dello stato Kasey Carpenter a proposito della visita di Harris.

La fabbrica Qcells offre uno scorcio sull'intersezione tra governo locale, statale e federale che lavora insieme per accelerare una trasformazione manifatturiera che ha rinvigorito un'economia locale. Che questa collaborazione attraversi le linee politiche è insolito in questi tempi polarizzati.

Tuttavia, il fatto che sia successo in una comunità che sostiene un candidato presidenziale che ha criticato la stessa legge cruciale per la sua rapida crescita sottolinea il legame complesso - e spesso contraddittorio - tra politica ed economia locale."

"Situata nel distretto congressuale rappresentato dai Repubblicani di Marjorie Taylor Greene, Dalton è il paese di Trump.

'L'indipendenza che manteniamo qui - è quell'indipendenza e l'outsider Trump che ha colpito una corda con la gente del posto,' ha detto Carpenter a proposito del forte sostegno di Trump nella zona. 'E i miei elettori, apprezzano anche questo. E onestamente, lo apprezzo anch'io.'

Carpenter non è un sostenitore accanito di Trump.

'Ho due candidati tra cui scegliere, ma è come scegliere tra 27 scatole di cereali nel negozio. È frustrante avere solo due scelte,' ha detto.

Ma il dibattito economico per gli elettori qui ruota intorno a un problema.

'L'inflazione è un problema critico per la nostra comunità in questo momento che sovrasta qualsiasi altra considerazione,' ha detto Carpenter. "

La fabbrica Qcells - la più grande del suo genere nell'emisfero occidentale - si trova in un'area nota come la 'capitale del tappeto del mondo' da decenni.

La targa di benvenuto per i visitatori a Dalton evidenzia la supremazia dell'area nell'industria dei tappeti e dei pavimenti.

Tuttavia, l'ha resa particolarmente vulnerabile a qualcosa che si pensava fosse impossibile: un crollo del mercato immobiliare.

'È stato un disastro per noi qui,' ha ricordato Carpenter riguardo alla crisi finanziaria del 2008. 'Sembrava una città fantasma. Ci sono voluti anni per riprendersi.'

Il crollo del mercato ha spinto i leader locali a considerare e attuare la diversificazione dell'economia della città. Questo si è allineato con gli sforzi delle autorità statali, più recentemente dal Governatore Brian Kemp, per offrire incentivi alle grandi aziende per trasferirsi o costruire all'interno della Georgia.

Gli incentivi dell'amministrazione Biden hanno completato l'iniziativa energetica verde."

"Nash ha risposto, 'Sono tutti ugualmente importanti.' Quando le è stato chiesto quale supporto fosse stato più cruciale per portare il progetto a compimento tra il governo locale, statale e federale, 'È come una ricetta, e senza un ingrediente, non puoi fare con successo questo progetto.'"

A circa 50 miglia lungo l'Interstatale 75, troverai Cartersville. Di recente, il centro della città era animato da residenti che facevano acquisti negli stand dei venditori locali, offrendo prodotti locali e artigianato.

Per due anni consecutivi, questo è stato riconosciuto come il miglior mercato contadino della Georgia, il che potrebbe sorprendere data la maggioranza del 75% con cui il contea ha votato per Trump nelle elezioni del 2020.

Tuttavia, questo mercato gioca un ruolo cruciale nell'attirare aziende come Qcells, che hanno deciso di costruire la loro prossima pianta nelle vicinanze. Il sindaco, Matt Santini, è stato persino intervistato da CNN in questa zona.

Cartersville è indubbiamente una città repubblicana, sostenendo fortemente l'ex presidente. Tuttavia, Santini crede che l'essenza vera del posto sia l'unità.

"È raddoppiato di dimensioni dal mio arrivo negli anni '90, ma è ancora un posto dove puoi passeggiare in un mercato contadino, vedendo la gente che interagisce e si intende tra loro," ha condiviso Santini.

A Dalton, quel senso di comunità è evidente sin dal momento in cui si entra nel caffè Oakwood. Questo è il lavoro quotidiano di Carpenter come legislatore statale e serve a mantenere il suo legame con i suoi elettori quando il Parlamento è in sessione ad Atlanta.

"Io sono molto connesso," sorride Carpenter. "Il lunedì friggo il loro pollo e il sabato pulisco i loro piatti."

Carpenter parla della sua comunità e dei suoi residenti con affetto.

"È una comunità operaia, siamo tutti lavoratori," ha detto.

Tuttavia, riconosce una svolta ideologica negli sviluppi economici della regione negli ultimi anni.

"Stiamo coltivando l'energia verde di cui non si preoccupano particolarmente," ha ammesso. "Ma stanno iniziando a vedere l'impatto sull'economia."

L'impatto è stato sostanziale, secondo Carpenter.

"Che si tratti di servizi di pulizia, ristoranti, catering, plastica, sacchetti dell'immondizia, spedizione di merci o altri settori, tutto deriva da iniziative come questa," ha spiegato.

Minacce non affrontate

La manifestazione più tangibile di questo impatto si può vedere nell'hotel di lusso appena costruito nel centro di Dalton, a pochi passi dal caffè Oakwood. L'hotel segna il revival della città dopo mezzo secolo senza uno.

Despite Trump's election promises to roll back climate regulations, which fueled the town's growth, his campaign rhetoric hasn't swayed voters in Dalton.

"I don't think they realize that if everything is repealed, it would affect the 2,500 jobs in the south end of the county. It's real, and it has consequences," Carpenter cautioned.

Qcells officials argue that their investment in Dalton started in 2018 due to Trump's tariffs on solar panels, incentivizing local production.

Still, Trump's threats loom large, even if bipartisan backing gives the project a level of safeguard if he wins in the next election.

"Would you ask me that after November?" Nash, the Qcells plant manager, posed, when asked about the future of the industry.

But she highlighted the magnitude of the changes underway and their implications for the future.

"No, I'm optimistic because we're still barely scratching the surface," she said.

This optimism for the future resonates strongly with Nash.

"Both of my parents told me, 'Don't go into manufacturing.' I'd like to think they're both proud of me today because of this. I envision my kids and grandkids choosing this path," she shared.

This shift is evident in the entire community, transforming a one-industry town into something more diverse.

When asked if there were any plans to add "Solar capital of the world" on the Dalton town signs, Carpenter mused for a moment.

"No, but we should," he concluded. "We have to wait and see where the story takes us. For now, the story remains."

