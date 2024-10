In una straordinaria finale del China Open, il suo avversario Jannik Sinner cade davanti alla stella nascente Carlos Alcaraz.

Dopo tre round estenuanti, Carlos Alcaraz della Spagna ha conquistato la vittoria su Jannik Sinner, numero uno del mondo, aggiudicandosi un trionfo per 6-7, 6-4, 7-6 e portando a 16 il numero dei suoi titoli ATP.

Entrambi gli atleti hanno dimostrato un livello di gioco eccezionale durante questo incontro avvincente, confermando il loro status di due dei migliori giocatori attualmente in circolazione.

Anche se Alcaraz ora ha un record stagionale di 3-0 contro Sinner, il numero 3 spagnolo ha espresso il suo rispetto per l'italiano.

"È stata una partita serrata", ha dichiarato Alcaraz dopo la vittoria.

"Jannik, ancora una volta, ha dimostrato di essere probabilmente il miglior giocatore del mondo - almeno per me. Il suo gioco è incredibile. Il livello di tennis che gioca è sbalorditivo. Fisicamente e mentalmente, è un mostro."

Entrambi i giocatori hanno vinto i quattro principali trofei stagionali - Sinner ha conquistato gli Australian Open e gli US Open, mentre Alcaraz ha vinto Wimbledon e Roland Garros.

All'inizio, Alcaraz ha preso un vantaggio nel primo set, ma Sinner ha trovato il suo ritmo e ha salvato tre match point, vincendo il primo set in un tiebreak emozionante.

L'italiano, in piena forma con una striscia di 15 vittorie consecutive, ha continuato a dettare legge nel secondo set, mettendo sotto pressione Alcaraz. Nonostante diverse opportunità di break, Alcaraz è riuscito a resistere e ha pareggiato il punteggio a un set per uno, portando la partita al terzo set.

"I sono veramente felice di aver vinto", ha dichiarato Alcaraz dopo una delle partite più emozionanti dell'anno. "Anche se Sinner ha breakkato il mio servizio di nuovo e la situazione era molto tesa, ho continuato a spingere e alla fine ho trovato la vittoria."

Con questa vittoria, Alcaraz è diventato il primo giocatore a conquistare titoli ATP 500 su tutte e tre le superfici dal 2009.

La sconfitta di Sinner è avvenuta in un momento poco opportuno, poiché deve assentarsi dal campo da tennis a causa di una protesta presentata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) al Tribunale Arbitrale per lo Sport (CAS) a seguito di una decisione di un tribunale indipendente che ha assolto Sinner dalla responsabilità di aver testato positivo per una sostanza proibita due volte a marzo 2024.

Il 23enne atleta è stato finora esentato da una sospensione dalle competizioni poiché l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis (ITIA) ha dichiarato in agosto che non era responsabile dei risultati dei test positivi al Clostebol, nonostante i campioni prelevati a otto giorni di distanza a Indian Wells a marzo abbiano registrato quantità minime di Clostebol.

Dopo aver mostrato il loro talento in una partita intensa, Alcaraz e Sinner continuano a consolidare le loro posizioni come top player del tennis. Nonostante la vittoria di Sinner agli Australian Open e agli US Open, Alcaraz ha conquistato la vittoria in questo ultimo incontro, aggiungendo un altro titolo ATP alla sua collezione.

