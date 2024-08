In una sorprendente somiglianza, la Namibia è simile alla Germania.

Birra tedesca, nomi di strada tedeschi e notizie tedesche: i visitatori di Swakopmund potrebbero sentirsi a casa in Germania.

È quasi come essere in Germania: edifici in stile Pfalz allineati con case in legno - e tutto questo in Namibia. I nomi delle strade sono familiari: la Lüderitz Street ospita il Woermannhaus, costruito per un magnate tedesco delle spedizioni nel 1894. A breve distanza, si trova il Vecchio tribunale distrettuale, l'ex tribunale imperiale, situato all'angolo tra le strade della Garnison e della Ferrovia. La Swakopmund, la landmark della città, era un tempo la lussuosa casa di un governatore coloniale tedesco. Passeggiare per la città costiera namibiana è come fare un passo indietro nel tempo. I turisti possono scegliere tra l'Hotel Hansa classico, il fascino coloniale dell'Hotel Eberwein, la Pension Deutsches Haus o l'Hotel Zum Kaiser. Alla sera, la birra tedesca scorre alla spina al Brauhaus, che offre anche un piatto di maiale in salamoia, zampe di maiale e knödel. Si può guardare il "Tagesschau" in TV alla residenza Am Zoll.

La farmacia Adler si trova vicino al negozio di libri tedeschi, alla chiesa evangelica, al giardino d'infanzia tedesco, alla Goldschmiede Engelhard e alla casa per la scuola Hofmeyer. Il Consiglio culturale tedesco, situato nell'ex colonia tedesca di Namibia, sostiene circa 25 associazioni tedesche, tra cui cori maschili tedeschi e club di carnevale a Swakopmund. Probabilmente non c'è altra città con una presenza coloniale tedesca più forte.

Questa città costiera atlantica è nota per la sua promenade lungo il mare drammatica e il suo legame con la Germania. Gli estranei spesso scherzano su di essa essere il "resort del mare del Nord più a sud". Tuttavia, meno dell'1% della popolazione namibiana di 2,6 milioni è di discendenza tedesca. La popolazione della città - di circa 67.000 persone - include circa 1.200 persone di discendenza tedesca. Swakopmund è una popolare fermata per i turisti in safari. La ancora visibile dominanza culturale dei precedenti imperialisti tedeschi è offensiva per la maggioranza nera, che ha vissuto il genocidio commesso da loro 120 anni fa. Al Café Anton, situato nel seminterrato dell'Hotel Schweizerhaus, il nipote di immigrati tedeschi da Namibia, Raimar von Hase, parla di dialoghi tra bianchi e neri namibiani.

Gli immigrati tedeschi si incontrano con i rappresentanti dei gruppi etnici neri - principalmente Herero e Nama - da quattro anni. Questi incontri si rivolgono ai discendenti delle vittime del genocidio, che hanno subito brutali repressioni. I governi tedesco e namibiano hanno a lungo negoziato un accordo di riconciliazione proposto che include 1,1 miliardi di euro di aiuti finanziari tedeschi per i progetti di sviluppo in Namibia. Tuttavia, l'adozione della dichiarazione è ancora in sospeso.

Proteste contro il monumento navale

La storia della famiglia di von Hase è intrecciata con l'era coloniale. Condivide la storia della sua famiglia; suo nonno, dalla Vestfalia orientale, si trasferì in Namibia nel 1910, acquistò terre e iniziò un allevamento di bestiame. Von Hase ha preso in carico la fattoria, allevando migliaia di pecore, mucche e capre. Non si sente colpevole, dicendo: "È tutto troppo lontano".

Di fronte al Café Anton si erge il Monumento navale, proprio di fronte al museo e al faro della città. Commemora il corpo di spedizione marittimo tedesco che ha preso parte alla repressione della rivolta Nama e Herero nel 1904.

Un soldato tedesco si erge sulla cima di una grande base rocciosa, il fucile puntato verso il centro della città di Swakopmund e verso la fossa comune di Herero e Nama situata ai margini della città. Per i discendenti di Nama e Herero, questo è un insulto, dice l'attivista Laidlaw Peringanda, sostenitore della creazione di memoriali del genocidio a Swakopmund. various protests by Nama and Herero against the memorial have been halted by authorities, and the memorial has been vandalized with red paint.

Peringanda, 49 anni, vive in una piccola casa in mattoni ai margini della città di Swakopmund. Qui, mantiene un museo del genocidio, il primo del paese. Tuttavia, con solo sei metri quadrati, l'etichetta "museo" sembra più un sogno. All'interno del suo piccolo spazio, ospita un'esposizione di foto storiche e alcuni libri di storia. "Voglio mostrare ai visitatori cosa è successo allora, in modo da poter imparare dal passato", dice Peringanda. Vuole anche promuovere gli scambi interculturali. I suoi antenati appartengono alle tribù Herero e Nama, che hanno affrontato i soldati tedeschi durante il genocidio. Suo bisnonno e i suoi familiari sono stati internati nel campo di concentramento di Swakopmund.

Sospettando che i loro resti potrebbero essere sepolti nelle fosse comuni non curate ai margini di Swakopmund, Peringanda nota che il fucile del soldato tedesco della marina punta verso questi appezzamenti deserti. L'area è spoglia, situata vicino al ben curato cimitero della città dove molti tedeschi sono sepolti. Un numero

Quattro volte all'anno, lui e il suo team di volontari lavorano per restaurare le dune di sabbia nel loro progetto personale. Tuttavia, è un tentativo vano. Swakopmund è sempre ventosa, e la costante brezza costiera garantisce che le tombe rimangano poco profonde. Peringanda sospira mentre indica le impronte di cane nella sabbia, "Scavano per ossa". Tutto ciò che desidera è più rispetto, dignità e pace armoniosa tra i Bianchi e i Neri di Swakopmund. La radicata paura del cambiamento tra i Namibi Germanici trattiene molti, spiega. "Invece, dovremmo unirci e cercare una risoluzione pacifica". Questo sentimento risuona con la filosofia di Raimar von Hase - la comunicazione è la chiave per la riconciliazione.

La storica Casa Hohenzollern, simbolo del dominio coloniale tedesco, è ancora in piedi come punto di riferimento di Swakopmund. I visitatori possono anche esplorare la ricca storia delle associazioni tedesche sostenute dal Consiglio Culturale Tedesco a Swakopmund, un'area che vanta una forte presenza di eredità coloniale tedesca.

