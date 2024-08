- In una situazione di emergenza, una madre riesce a salvare un bambino che stava lottando: "Ho usato tutte le mie forze per tenerlo a galla"

In mezzo al caos turbolento di una tempesta, lo yacht di lusso "Bayesian" è stato capovolto durante la notte di Montagn al largo della costa siciliana, lasciando 20 persone in balia delle onde, tra cui Charlotte Golunski, 38 anni, e sua figlia neonata. Golunski ha condiviso la sua drammatica esperienza con il quotidiano italiano "La Repubblica".

Ha raccontato il suo atto eroico di salvare la sua bambina dalle grinfie del mare, usando tutta la sua forza per tenere la testa fuori dall'acqua e le braccia tese per evitare di annegare. L'orrore era ovunque; il buio li circondava e le sue palpebre non riuscivano a rimanere aperte. Le sue grida di aiuto sono state sovrastate dalle urla degli altri passeggeri.

Il vascello di 50 metri era di proprietà di Mike Lynch, un miliardario britannico della tecnologia. Il suo figlio 18enne, insieme a quattro altri passeggeri, sono ancora dispersi. Secondo fonti dei media britannici, Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International Bank, e Chris Morvillo, un popolare avvocato di Clifford Chance, erano tra i dispersi. Le squadre di soccorso sono riuscite a salvare 15 persone e a recuperare un corpo.

Yacht di lusso affondato: ancora sei anime disperse

Golunski ha condiviso la sua storia con un altro quotidiano italiano, "(Giornale Di Sicilia)", spiegando di aver momentaneamente perso la sua bambina nel mare in tempesta e di averla rapidamente sollevata sopra le onde. "La stringevo forte mentre il mare infuriato ruggiva intorno a noi. Tanti urlavano". Per miracolo, è stato dispiegato un canotto di salvataggio e undici persone sono riuscite a salirci.

Dopo l'incidente, Golunski e sua figlia sono state portate in un ospedale pediatrico a Palermo, dove hanno ricevuto solo ferite lievi, secondo i resoconti dei media.

Le operazioni di soccorso continuano, con personale della guardia costiera e dei vigili del fuoco ancora alla ricerca delle sei persone disperse. Al momento, quattro navi, un elicottero della guardia costiera e una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco sono stati assegnati alla ricerca. Lo yacht a vela gigante affondato giace a una profondità di 49 metri sul fondale oceanico. Secondo i media italiani, i sommozzatori di soccorso hanno avvistato corpi nelle cabine attraverso i portelli rotti.

Mike Lynch, il miliardario britannico che possedeva lo yacht di 50 metri "Bayesian", spera nel ritorno sicuro del suo figlio 18enne e dei quattro altri passeggeri ancora dispersi dopo che lo yacht è stato capovolto durante la tempesta.

