- In una serie di intensi attacchi, la Russia ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine, infliggendo gravi danni nelle ultime settimane.

In uno dei più pesanti attacchi degli ultimi due anni e mezzo di conflitto, la Russia ha bombardato pesantemente l'Ucraina con razzi, missili e droni dal cielo. Secondo il Primo Ministro Denys Shmyhal via Telegram, 15 delle 24 regioni ucraine sono state colpite, con conseguenze letali e feriti. L'obiettivo principale di questi attacchi è stato ancora una volta il sistema energetico dell'Ucraina. Tra i danni c'è la centrale idroelettrica della Diga di Kiev. Ciò ha portato a blackout e interruzioni di corrente nella capitale e in altre parti del paese.

Il Presidente Volodymyr Zelenskyy ha affermato che la Russia ha utilizzato più di 100 razzi e un numero simile di droni da combattimento. Ha ribadito la richiesta dell'Ucraina ai paesi partner di autorizzare l'utilizzo di armi occidentali contro i bersagli militari russi nei loro territori. "Ogni leader, ogni partner nostro sa quali azioni decisive sono necessarie per porre fine a questo conflitto in modo equo", ha dichiarato Zelenskyy. Per l'Ucraina, non dovrebbero esserci limitazioni di portata, poiché la Russia non limita i suoi attacchi.

A causa della durata degli attacchi, i resoconti sulle vittime e i danni sono stati lenti ad emergere. I primi resoconti suggeriscono cinque morti e 17 feriti in diverse regioni. Il bombardamento è avvenuto mentre le persone tornavano al lavoro dopo il weekend e le celebrazioni del Giorno dell'Indipendenza.

Otto Ore di Allarme Aereo a Kiev

L'allarme aereo a Kiev è terminato dopo circa otto ore alle 13:45 ora locale (12:45 CEST). Branchi di droni da combattimento russi sono continuati a essere rilevati nello spazio aereo della città, costringendo i residenti a cercare rifugio nelle stazioni della metropolitana. Migliaia di persone sono state viste cercare riparo in rifugi sotterranei.

L'aeronautica ucraina ha riferito che l'esercito russo ha utilizzato 11 bombardieri a lungo raggio Tu-95 come piattaforme per il lancio di missili cruise in determinati momenti. Sono stati anche lanciati missili ipersonici Kinzhal contro l'Ucraina. Gli attacchi hanno incluso missili da crociera Kalibr lanciati dal Mar Nero. Secondo i resoconti, sono stati avvistati dozzine di droni nel cielo.

Problemi nella Rete di Energia dell'Ucraina

A causa della vicinanza degli attacchi russi al confine polacco, sono stati dispiegati intercettori polacchi, come riferito dall'agenzia di stampa PAP. Sono stati coinvolti anche altri aerei alleati, secondo i resoconti.

"Il nemico continua i suoi sforzi per gettare gli ucraini nell'oscurità", ha scritto il Ministro dell'Energia Herman Halushchenko su Facebook. La situazione è difficile. Le compagnie energetiche come Ukrenerho stanno lavorando per ripristinare l'energia attraverso gli spegnimenti di emergenza. Nelle aree senza elettricità, l'approvvigionamento idrico spesso fallisce anch'esso.

La Russia Probabilmente Mira alla Centrale Idroelettrica

L'agenzia di stampa Unian ha riferito danni alla centrale idroelettrica di Kiev, citando un video della distruzione pubblicato sui canali Telegram russi. Secondo il resoconto, è scoppiato un incendio nella sala turbine della centrale idroelettrica e la strada della diga è stata danneggiata. L'amministrazione militare della regione di Kiev ha confermato i danni a due impianti energetici non specificati.

Dal'inizio del 2023/24, la Russia ha tentato di disabilitare le centrali elettriche e l'infrastruttura energetica dell'Ucraina attraverso ripetuti attacchi aerei strategici. In un attacco del 29 dicembre, l'esercito russo ha lanciato 122 missili e missili da crociera, insieme a 36 droni, secondo i calcoli di Kiev. Le vittime segnalate hanno superato le 30.

L'Ucraina sta affrontando una grande invasione russa dal febbraio 2022. Lo scorso sabato, il secondo paese più grande d'Europa ha celebrato il suo 33° anniversario di indipendenza dall'Unione Sovietica.

