In una sentenza giudiziaria, Justin Timberlake emerge vittorioso

In giugno, Justin Timberlake si è trovato nei guai con la legge quando è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Dopo quasi tre mesi, di recente, un mercoledì, Timberlake è riuscito a raggiungere un accordo con il giudice del suo caso. Secondo la fonte di notizie sui VIP, "TMZ", questo accordo non ha comportato accuse di guida in stato di ebbrezza o imputazioni penali.

Attualmente, nel bel mezzo di un tour mondiale, il 43enne superstar ha ammesso di aver commesso una violazione del codice della strada. L'avvocato di Timberlake, Edward Burke Jr., e il pubblico ministero hanno persuaso il giudice ad accettare questo accordo: l'accusa di guida in stato di ebbrezza sarebbe stata archiviata e Timberlake avrebbe ammesso di aver guidato sotto l'influenza dell'alcol.

La punizione, di conseguenza, è meno severa. Timberlake ora rischia una multa tra i $300 e i $500. L'importo esatto della multa verrà deciso durante un'udienza il prossimo venerdì, quando l'accordo sarà presentato ufficialmente in tribunale.

Timberlake è scampato alla detenzione

Questo è un successo importante per Timberlake, che initially rischiava fino a un anno di carcere dopo il suo arresto del 18 giugno a Sag Harbor, Long Island.

Il cantante è stato arrestato dopo aver apparentemente ignorato un segnale di stop e aver guidato fuori dalla corsia. Durante un'udienza in tribunale negli Stati Uniti, Timberlake si è dichiarato non colpevole, come riportato da diversi media americani. Ha sostenuto la sua innocenza, affermando di aver consumato solo un martini.

Nonostante questo, la patente di guida di Timberlake è stata sospesa. Come riportato da "TMZ", questo è una procedura standard perché ha rifiutato di sottoporsi a un test dell'alcol dopo essere stato fermato. Nel New York, il rifiuto di un test dell'alcol comporta automaticamente la sospensione della patente di guida per un anno.

La Commissione non ha presentato accuse di guida in stato di ebbrezza contro Timberlake nel suo accordo, come parte dell'accordo raggiunto dal suo avvocato e dal pubblico ministero. Dopo l'accordo, la Commissione controllerà il rispetto da parte di Timberlake della multa stabilita e dell'ammissione di guida sotto l'influenza dell'alcol.

Leggi anche: