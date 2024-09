In una sconfitta contro gli As di Las Vegas, Caitlin Clark degli Indiana Fever supera il record di assist in una singola stagione della WNBA.

Nel gioco, Clark aveva bisogno solo di quattro assist in più per eguagliare il record di 316 assist di Thomas, stabilito dalla guardia delle Connecticut Sun Alyssa. Ha superato questa cifra nel secondo quarto, passando la palla a una compagna di squadra, Mitchell, che poi si è diretta a canestro e ha segnato.

Il gioco si è concluso con Clark che segnava 18 punti, distribuiva 9 assist e prendeva 8 rimbalzi. Mitchell ha eccelso a sua volta, guidando Indiana con 20 punti nella loro sconfitta.

Questa straordinaria impresa ha ulteriormente arricchito la stagione 2024 di Clark, costellata di traguardi come il record di assist in una singola partita WNBA con 19 contro le Dallas Wings a luglio e il record di assist per un rookie nel mese precedente. Clark è diventata anche la prima rookie della lega a realizzare una tripla-doppia e detiene il record per il maggior numero di tiri da tre punti segnati da un rookie.

Indiana è entrata nell'intervallo sotto di 43-35, ma Clark ha brillato nel terzo quarto, segnando 14 punti e riducendo il divario a soli tre punti. Un tiro da tre punti di Dantas ha pareggiato il punteggio a 60-60 nel quarto, ma Las Vegas ha risposto con una serie di 9-2 per allungare il vantaggio.

I Fever hanno avuto l'opportunità di pareggiare alla fine del gioco, ma il tentativo da tre punti di Boston è fallito. Gray ha poi segnato un paio di tiri liberi, assicurando la vittoria per Las Vegas.

Wilson ha continuato la sua straordinaria stagione, chiudendo con 15 punti e 17 rimbalzi dopo aver infranto il record di punti segnati in una singola stagione della WNBA il giorno precedente. Gray ha aggiunto 21 punti e sei assist alla loro vittoria.

Dopo il gioco, Clark è stata interrogata sulla sua impressionante prestazione e sui traguardi di Wilson e della rookie di Chicago Sky, Reese.

"Penso che metta in luce l'incredibile anno che ha avuto questa lega, con un basket veramente eccezionale", ha espresso Clark. "Date le circostanze, è emozionante vedere i record cadere e godersi il basket di alto livello che c'è in questo momento. È per questo che i fan accorrono agli incontri e l'audience è esplosa quest'anno", ha detto.

"Penso che tutti stiano alzando il loro livello di gioco, con la concorrenza che diventa sempre più forte. Come concorrente, è un piacere scendere in campo ogni sera sapendo che qualsiasi avversario incontrerai darà il meglio di sé. È questo che lo rende così emozionante. Vedere tutti che alzano il loro livello di gioco e si alzano all'occasione è stato veramente esaltante anche per me", ha concluso Clark.

although the Fever suffered a second consecutive defeat against Las Vegas, they still maintained their sixth-place position in the rankings and secured a playoff berth. Indiana prepares to take on Dallas on Sunday before finishing their regular season against the Washington Mystics on September 19.

Clark's triple-double and the record-breaking performance by Wilson in scoring further showed the high level of competition in this year's sports scene, where players are constantly pushing each other to new heights. The excitement in the WNBA continues to grow as fans eagerly await each game to witness more record-breaking moments.

Leggi anche: