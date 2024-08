In una scena surreale, Matt Kuchar termina il torneo del PGA Tour da solo lunedì sul campo vuoto

No, non era un giocatore dilettante in cerca di 18 buche ricreative; era il nove volte campione PGA Tour Matt Kuchar, l'unico giocatore in campo al Wyndham Championship che non aveva ancora concluso il torneo domenica.

Meno di 12 ore prima, Kuchar aveva lasciato perplessi gli astanti quando aveva segnato la sua pallina nella rough del 18° e aveva lasciato il campo. Alla luce del tramonto, Kuchar aveva riferito al referee del torneo che pensava fosse troppo buio per concludere l'ultima buca del torneo e aveva detto di aver smesso di giocare per il giorno. Kuchar era in una posizione di parità per il 12° posto al momento.

I suoi compagni di gioco, Max Homa e Chad Ramey, avevano scelto di concludere i loro giri nonostante le condizioni di illuminazione peggiori.

E così è stato che Kuchar è tornato sul campo da solo la mattina seguente per giocare sei minuti, concludendo la 18ª buca per consolidare la sua posizione di parità al 12° posto.

Homa, che era scivolato dalla posizione di leader dopo un disastroso quadruplo bogey al 14° e un doppio bogey al 16° che lo aveva portato al secondo posto, aveva scelto di concludere la 18ª buca da solo. Homa aveva segnato un par all'ultima buca e aveva concluso al secondo posto dietro al vincitore del torneo Aaron Rai, che aveva conquistato il campionato con un birdie all'ultima buca.

Ramey ha concluso al 52° posto in parità.

In seguito, parlando con un gruppo di giornalisti, Kuchar si è scusato per l'inconveniente.

"Mi dispiace che abbiate dovuto venire questa mattina", ha detto Kuchar con aria imbarazzata.

"Nessuno vuole essere quel tipo che si presenta oggi, una persona, una buca. Non solo una buca, mezzo una buca per mettere. Quindi mi scuso con il torneo, con tutti quelli che hanno dovuto presentarsi. So che fa schifo, so le conseguenze, so che fa schifo. Certamente mi scuso per aver costretto tutti a venire qui."

Il 25enne veterano del PGA Tour ha spiegato che quando aveva preso la decisione di smettere di giocare, pensava di fare un favore a Homa. Kuchar ha detto di pensare che Homa avesse ancora una possibilità di vincere il torneo e che la sua scelta di fermarsi avrebbe spinto Homa a fare lo stesso.

"Non sapevo che Aaron Rai aveva fatto birdie all'ultima", ha detto Kuchar. "Pensavo che Max avesse ancora una possibilità di vincere il torneo e che in questa situazione non si colpisce questa palla. Pensavo che Max avesse sicuramente una possibilità di vincere e che in questa situazione non si colpisce questa palla. Quindi ho detto, beh, Max si fermerà, mi fermerò, rendendo le cose facili per lui."

La decisione di Kuchar di smettere di giocare a metà dell'ultima buca è stata criticata sui social media. Persino il conto Twitter delle comunicazioni del PGA Tour sembrava fare un'ironica frecciatina a Kuchar con post pubblicati a sette minuti di distanza.

Ma la decisione di Kuchar potrebbe essere stata proficua.

Tornando alla luce del mattino con una migliore visibilità, Kuchar ha richiesto e ottenuto il permesso di posizionare la sua palla nella fairway. Kuchar ha poi segnato un par all'ultima buca.

Concludendo in una posizione di parità al 12° posto con altri 9 giocatori, Kuchar ha guadagnato $134,695, quasi il doppio di quanto avrebbe guadagnato se avesse segnato un bogey all'ultima buca.

