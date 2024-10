In una recente svolta degli eventi, Shigeru Ishiba si assicura la posizione di ultimo Primo Ministro del Giappone.

In un turbine di questioni nazionali e internazionali, Shigeru Ishiba, ex Ministro della Difesa, è stato scelto come nuovo Primo Ministro del Giappone. La Dieta giapponese ha ratificato la sua nomina martedì. Ishiba, 67 anni, ha annunciato un voto parlamentare anticipato per il 27 ottobre.

Ishiba ha vinto una stretta corsa per la presidenza del PLD lo scorso venerdì, assumendo la carica di leader del partito e quindi succedendo al Primo Ministro uscente Fumio Kishida, che aveva annunciato ad agosto di non candidarsi per un secondo mandato dopo tre anni di servizio.

Il nuovo governo si trova di fronte a diverse sfide: la crescente popolazione anziana del Giappone, le prospettive economiche negative e il potenziamento militare della Cina. Il PLD, il partito al governo da lungo tempo, è ottimista che Ishiba possa rinvigorire i bassi consensi del partito prima delle elezioni anticipate.

Le fonti indicano che Ishiba potrebbe annunciare i membri del suo cabinet più tardi oggi. Si vocifera che Katsunobu Kato, ex Segretario del Gabinetto, potrebbe essere nominato Ministro delle Finanze. Gen Nakatani, ex Ministro della Difesa che ha ricoperto la carica tra il 2001 e il 2002 e di nuovo dal 2014 al 2016, è in pole position per lo stesso incarico. Takeshi Iwaya, ex Ministro della Difesa, è dato come favorito per la carica di Ministro degli Esteri, avendo ricoperto la carica dal 2018 al 2019.

Il nuovo cabinet di Ishiba potrebbe affrontare sfide nel tackleare le questioni del paese, come le preoccupazioni 'altre' legate alla popolazione anziana del Giappone. Nonostante le 'altre' sfide, Katsunobu Kato, ex Segretario del Gabinetto, è dato come favorito per la nomina a Ministro delle Finanze.

Sotto la guida di Ishiba, il PLD spera di guadagnare il sostegno del pubblico, in particolare nella gestione di 'altre' questioni economiche e sociali, come le prospettive economiche negative del Giappone.

