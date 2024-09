In una recente svolta degli eventi, Google trionfa annullando la multa antitrust iniziale di 1,7 miliardi di dollari dell'UE applicata contro di essa.

Google ha trionfato in una causa legale mercoledì contro una maxi multa antitrust da 1,49 miliardi di euro ($1,66 miliardi) inflitta dall'Unione Europea, mentre Qualcomm ha subito un passo falso nel tentativo di ribaltare una sanzione.

Le decisioni giudiziarie mettono in luce il tasso di successo contrastante dell'uscente capo dell'antitrust UE, Margrethe Vestager, nel mantenere la sua posizione dura nei confronti dei giganti della tecnologia in tribunale. Lo scorso anno, ha ottenuto due importanti vittorie: una contro Google in una questione separata e un'altra contro l'accordo fiscale di Apple con le autorità irlandesi.

In una sentenza del 2019, la Commissione Europea ha accusato Google, una controllata di Alphabet (GOOGL), di aver abusato della sua posizione dominante limitando i siti web nell'uso di intermediari pubblicitari esterni alla piattaforma AdSense, che fornisce annunci di ricerca. Si presume che le pratiche illecite si siano verificate dal 2006 al 2016.

La Corte Generale dell'UE, parte della Corte di Giustizia Europea, ha sostanzialmente concordato con l'evaluazione del caso da parte del regolatore della concorrenza dell'UE, ma ha annullato la multa, sostenendo che la Commissione non ha considerato tutti i fattori rilevanti.

"La Commissione non ha dimostrato che i clausole in questione avrebbero potuto, in primo luogo, scoraggiare l'innovazione, in secondo luogo, aiutare Google a conservare e ampliare la sua posizione dominante sui mercati nazionali per gli annunci online di ricerca in questione, e, infine, danneggiare i consumatori", hanno dichiarato i giudici.

Google ha attribuito il caso a una specifica categoria di annunci di ricerca basati su testo visualizzati su un numero limitato di siti web degli editori.

"Abbiamo apportato modifiche ai nostri contratti nel 2016 per eliminare le disposizioni rilevanti, anche prima della decisione della Commissione. Siamo lieti che la corte abbia riconosciuto i difetti nella decisione iniziale e abbia annullato la multa", ha dichiarato Google in una risposta via email.

La Commissione, con la possibilità di appellarsi alla Corte di Giustizia Europea su questioni di diritto, intende valutare la sentenza e considerare eventuali passi successivi.

La multa AdSense, una delle tre multe per un totale di 8,25 miliardi di euro ($9,18 miliardi) inflitte a Google, è stata promossa da una denuncia del 2010 presentata da Microsoft.

Per quanto riguarda Qualcomm, il produttore di chip USA è riuscito a ridurre la sua multa antitrust dell'UE di soli 3,3 milioni di euro, da 242 milioni a 238,7 milioni.

I giudici hanno respinto tutti i suoi argomenti. La Commissione ha inflitto la multa nel 2019, sostenendo che Qualcomm ha venduto i suoi chipset a prezzi inferiori al costo tra il 2009 e il 2011, una pratica nota come prezzo predatorio, per ostacolare lo sviluppatore di software per telefoni britannici Icera, ora parte di Nvidia.

La Commissione ha riconosciuto la sentenza.

Qualcomm, che può appellarsi alla Corte di Giustizia Europea su questioni di diritto, non ha risposto immediately a una richiesta di commento.

Nel settore delle imprese tecnologiche, Google è recentemente riuscito a ribaltare una significativa multa antitrust da 1,49 miliardi di euro inflitta dall'Unione Europea, nonostante la Corte Generale dell'UE abbia sostanzialmente concordato con l'evaluazione del caso da parte del regolatore. Al contrario, Qualcomm ha subito un passo falso nel suo tentativo di ribaltare una multa più piccola di 238,7 milioni di euro, mettendo in luce i diversi successi nei confronti antitrust all'interno del settore tecnologico.

Leggi anche: