In una recente sentenza, un giudice ha contrastato gli sforzi del procuratore generale del Texas per impedire a una contea di inviare moduli di registrazione elettorale a persone che non si sono ancora registrate.

Il 22 settembre, la giudice Antonia Arteaga ha dichiarato irrilevante l'ordinanza provvisoria e l'inibitoria temporanea proposte dal procuratore generale del Texas Ken Paxton, poiché Bexar County aveva già distribuito i moduli di domanda.

Il 3 settembre, i commissari della contea hanno concordato su un piano per distribuire circa 210.000 moduli di domanda attraverso una partnership con un fornitore esterno. Paxton, un repubblicano, ha espresso preoccupazioni per possibili problemi legali se Bexar County avesse proceduto con la sua collaborazione con Civic Government Solutions e ha intentato una causa il giorno successivo.

Paxton ha sostenuto nella sua causa che la vasta distribuzione non richiesta di moduli di domanda per il voto era illegale. Tuttavia, gli ufficiali della contea si sono sentiti sicuri della loro base legale e hanno proseguito con il loro piano. I moduli sono stati consegnati alla fine della settimana precedente, come confermato dagli ufficiali della contea.

"Fin dall'inizio, abbiamo creduto che i commissari avessero il diritto di agire e siamo lieti della decisione del giudice di oggi", ha commentato il procuratore distrettuale di Bexar County Joe Gonzales dopo l'udienza, come riportato dall'affiliata CNN KABB.

La CNN ha contattato l'ufficio di Paxton per avere il loro punto di vista sulla decisione del giudice.

Paxton ha anche intrapreso azioni legali contro Travis County, dove si trova Austin, come parte di un'iniziativa più ampia dei leader repubblicani del Texas contro le città prevalentemente democratiche che mirano a semplificare e aumentare l'accessibilità al voto.

L'ufficio di Paxton ha istituito un'unità per l'integrità delle elezioni nel 2018 per indagare le accuse di frode elettorale, ma ha portato a poche condanne.

