In una recente sentenza, un giudice della Georgia ha ritenuto illegale la restrizione statale agli aborti dopo la scadenza di sei settimane, permettendo così che la procedura continuasse oltre tale periodo.

In una recente sentenza, il giudice Robert McBurney ha dichiarato che la legge sulla vita dei feti del Georgia, o LIFE Act, viola i diritti costituzionali delle donne nello stato.

Questa causa è stata intentata dal SisterSong Women of Color Reproductive Collective contro lo stato della Georgia.

Secondo il verdetto di McBurney, "quando un feto in una donna raggiunge il punto di vitalità, in cui la società può assumersi la cura e la responsabilità per la vita separata, è solo a questo punto che la società può intervenire. Un divieto senza restrizioni di sei settimane sulle interruzioni di gravidanza dopo la rilevazione dell'attività cardiaca in una gravidanza è incoerente con questi diritti e l'equilibrio garantito dalla regola della vitalità tra la libertà e la privacy di una donna e l'interesse della società nel tutelare e prendersi cura dei feti non nati."

Originariamente, il LIFE Act criminalizzava la maggior parte degli aborti dopo la rilevazione dell'attività cardiaca nell'embrione, generalmente intorno alla sesta settimana di gravidanza.

Dopo che la Corte suprema degli Stati Uniti ha abrogato Roe v. Wade nel 2022, ponendo fine al diritto nazionale all'aborto e concedendo agli stati l'autorità per emanare divieti, attualmente 14 stati proibiscono l'aborto in qualsiasi fase della gravidanza, con alcune eccezioni. La Georgia diventa uno dei quattro stati in cui questi divieti entrano in vigore intorno alla sesta settimana di gravidanza, che spesso precede la scoperta della gravidanza da parte delle donne.

L'applicazione di questi divieti ha avuto un impatto significativo nel Sud, dove i residenti devono viaggiare per centinaia di miglia per ottenere procedure abortive legali.

Se questa sentenza viene mantenuta, potrebbe presentare nuove vie per l'accesso all'aborto non solo per i residenti della Georgia, ma anche per i residenti degli stati confinanti che attualmente devono affrontare lunghi viaggi per raggiungere stati come la Carolina del Nord o l'Illinois.

La Georgia ha la possibilità di appellare la decisione di McBurney. Kara Murray, direttore delle comunicazioni del procuratore generale della Georgia Chris Carr, ha commentato: "Crediamo che la legge sulla vita del Georgia sia costituzionalmente solida e faremo appello immediato alla decisione della corte inferiore".

La legge della Georgia è stata approvata dalla sua legislatura nel 2019 e firmata dal governatore repubblicano Brian Kemp, ma è stata impedita l'applicazione fino a quando la Corte suprema non ha rovesciato Roe v. Wade, che proteggeva il diritto all'aborto per quasi cinque decenni.

In una dichiarazione, Kemp ha criticato la sentenza affermando: "Ancora una volta, la volontà dei Georgian e dei loro rappresentanti è stata sottovalutata dalle convinzioni personali di un singolo giudice. La difesa delle vite dei nostri cittadini più vulnerabili è uno dei nostri doveri più sacri e la Georgia continuerà a proteggere le vite dei non nati".

Prima dell'entrata in vigore del LIFE Act, venivano effettuati in media più di 4.400 aborti in Georgia ogni mese. Dopo il divieto, questo numero è sceso a circa 2.400 aborti mensili dal 2022, secondo i dati raccolti dalla Society of Family Planning.

In precedenza, la Corte suprema della Georgia ha confermato la legge nel 2023, ribaltando una decisione della corte inferiore, citando in parte "il giudice di primo grado ha commesso un errore nel fare affidamento su decisioni della Corte suprema riviste per concludere che alcune parti del LIFE Act violavano la Costituzione degli Stati Uniti quando sono state adottate nel 2019. La stessa Costituzione degli Stati Uniti è ancora in vigore oggi come quando il LIFE Act è stato adottato e le corti della Georgia sono tenute a conformarsi all'interpretazione attuale della Corte suprema della Costituzione degli Stati Uniti quando determinano se esiste una violazione costituzionale".

In un ordine del lunedì, McBurney ha dichiarato: "Un esame delle interpretazioni della corte suprema della Georgia del concetto di 'libertà' rivela che la libertà in Georgia comprende, nella sua protezione, il potere di una donna di governare il proprio corpo, decidere cosa accade a esso e respingere l'intervento statale nella scelta della propria salute".

In una dichiarazione dell'Unione americana per le libertà civili, la direttore esecutivo del SisterSong Monica Simpson ha affermato: " Questa vittoria è il risultato di uno sforzo duramente combattuto e rappresenta un importante passo avanti verso il raggiungimento della giustizia riproduttiva in Georgia. Apprezziamo il riconoscimento da parte della corte dell'autonomia del corpo".

Poiché la Georgia non fornisce un meccanismo per consentire ai cittadini di presentare iniziative popolari, non è prevista una consultazione sulla questione del diritto all'aborto per le elezioni dello stato di novembre di quest'anno. Tuttavia, i democratici stanno cercando di mantenere l'aborto come questione chiave nel dibattito politico dello stato.

Il 20 settembre, la vicepresidente Kamala Harris ha visitato Atlanta per presentare il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump come una minaccia per le libertà e le vite delle donne, mettendo in guardia sui possibili ulteriori limiti all'accesso all'aborto se Trump fosse stato rieletto. L'aborto è anche un tema controverso nelle elezioni per il parlamento di stato mentre i democratici cercano di ridurre la maggioranza repubblicana, in particolare nella camera dei rappresentanti dello stato.

Harris ha visitato Atlanta dopo che ProPublica ha riferito di due donne nello stato che hanno subito complicazioni e sono morte dopo aver utilizzato in modo improprio le pillole abortive per porre fine alle loro gravidanze.

I democratici affermano che tali decessi erano un risultato prevedibile delle leggi che sono entrate in vigore dopo il rovesciamento di Roe v. Wade.

Da quando la Corte suprema ha preso la sua decisione più di due anni fa, Harris ha costantemente fatto campagna per i diritti all'aborto. Tuttavia, il suo discorso del 20 settembre è stato il primo a concentrarsi esclusivamente sulla questione dell

