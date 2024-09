In una recente sentenza giudiziaria, DAZN è emersa vittoriosa nella controversia relativa ai diritti di trasmissione della Bundesliga.

Servizio di streaming DAZN esce vittorioso dopo aver risolto le controversie in arbitrato con la Lega Calcio Tedesca (DFL). La decisione pubblicata dall'udienza di arbitrato ora richiede che la DFL effettui una nuova asta parziale per il pacchetto di diritti mediatici B.

A metà aprile, la DFL ha ritardato l'asta dei diritti mediatici in lingua tedesca per le quattro stagioni dal 2025/26 al 2028/29 a causa di divergenze con DAZN riguardo al diritto di Sky di trasmettere eventi in diretta fino alla fine della stagione corrente. Il pomo della discordia è il pacchetto di diritti mediatici B, che comprende le partite del sabato pomeriggio alle 15:30, alcune partite del venerdì sera e i play-off per la retrocessione (per un totale di 196 partite a stagione).

DAZN sostiene di aver subito discriminazione quando la sua offerta non ha ottenuto l'approvazione, nonostante avesse presentato la proposta più finanziariamente allettante e convincente. L'offerta di DAZN avrebbe dovuto ammontare a circa 400 milioni di euro a stagione, per un totale di 1,6 miliardi di euro. Tuttavia, la DFL ha respinto le garanzie finanziarie di DAZN, assegnando il pacchetto a Sky nonostante un'offerta inferiore. Ciò ha portato DAZN a presentare un ricorso in arbitrato.

Nonostante la risoluzione della controversia a favore di DAZN in arbitrato, la delusione per aver perso la possibilità di trasmettere le partite di calcio a causa del rifiuto iniziale della sua offerta persiste. Qualunque sia l'esito, il futuro della visione del calcio in Germania resterà legato agli accordi di trasmissione tra DAZN, Sky e la DFL.

