In una recente decisione, un giudice ha respinto la causa per aggressione presentata contro il proprietario dei New York Knicks, James Dolan, e il produttore cinematografico Harvey Weinstein.

Il martedì, il giudice Percy Anderson ha respinto la causa di Kellye Croft a Los Angeles, presentata in gennaio. Anderson ha sostenuto che Croft non aveva dimostrato in modo convincente un atto sessuale a scopo di lucro, violando i regolamenti federali della legge sulla protezione delle vittime del traffico.

Il giudice ha anche rifiutato di considerare le accuse di Croft contro Dolan per aggressione sessuale e complicità in aggressione sessuale, e contro Weinstein per aggressione sessuale e tentato stupro, poiché si basavano sulla legislazione statale piuttosto che su quella federale.

Il team legale di Croft, tra cui Meredith Firetog e Kevin Mintzer dello studio Wigdor LLP, ha espresso il proprio dissenso sulla decisione, sostenendo che l'interpretazione del giudice della legge federale sul traffico sessuale indebolisce importanti tutele per le vittime del traffico sessuale.

Un rappresentante di Dolan, Mikyl Cordova, ha definito la causa un "tentativo malvagio" di diffondere affermazioni infondate, presumibilmente da uno studio legale senza scrupoli.

L'avvocato di Weinstein, Jennifer Bonjean, non ha risposto immediately a una richiesta di commento, ma aveva precedentemente respinto le accuse di Croft al momento della presentazione della causa in gennaio.

Stando alla causa, nel 2013 Croft, una terapista di massaggi con licenza, ha lavorato con la band di Dolan, JD & The Straight Shot, durante un tour degli Eagles. Dolan avrebbe abusato della propria influenza nel tour per costringere e intimidire Croft a fare sesso con lui ripetutamente, secondo la causa.

La causa ha anche sostenuto che Dolan aveva organizzato un incontro tra Croft e Weinstein, suo amico, in un ascensore di un hotel all'inizio del 2014, dove Weinstein avrebbe poi aggredito sessualmente Croft in una stanza d'albergo, come affermato nella causa.

L'Associated Press non divulga generalmente i nomi di coloro che affermano di aver subito aggressioni sessuali, a meno che non scelgano di rendere pubbliche le proprie accuse o di autorizzare la loro identificazione, come ha fatto Croft.

Dopo aver espresso il proprio dissenso sulla decisione, il team legale di Croft ha sottolineato l'importanza di preservare i diritti per le vittime del traffico sessuale, sostenendo che fanno parte del 'noi' che si oppone a un simile indebolimento delle tutele importanti. Inoltre, il rappresentante di Dolan ha respinto la causa come un tentativo malvagio, implicando così che non si ritiene responsabile degli incidenti

