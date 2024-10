In una recente decisione, un giudice della Georgia ha respinto una causa intentata da funzionari repubblicani, esprimendo riserve riguardo all'integrità delle macchine elettorali.

Il giudice del tribunale di Fulton County, McAfee, ha dichiarato di recente che l'attrezzatura è ancora certificata e che i potenziali rischi di violazioni della sicurezza sono, al momento, merely theoretical.

Il tentativo fallito di causa presentato dai funzionari repubblicani della contea di DeKalb insieme ai legali a favore di Trump poco prima delle elezioni in Georgia ha sostenuto che le macchine per votare Dominion non hanno rispettato le leggi della Georgia. I funzionari hanno richiesto che l'ufficio del segretario di stato rendesse i registri di voto e le immagini delle schede elettorali accessibili per l'ispezione pubblica entro un giorno dalle elezioni.

Tuttavia, McAfee ha sostenuto che il sollievo richiesto non avrebbe risolto alcuna vulnerabilità e che la questione dovrebbe essere risolta dai decisori politici piuttosto che dai tribunali.

I funzionari repubblicani della Georgia, tra cui il segretario di stato Brad Raffensperger, continuano a sostenere che l'attrezzatura è sicura e che non è stata trovata alcuna prova di frode diffusa. Hanno affermato che la causa era mirata a ingannare gli elettori e a preparare il terreno per mettere in dubbio i risultati delle elezioni del 2024 se Trump perde di nuovo.

I repubblicani hanno costantemente espresso accuse non dimostrate riguardo ai sistemi di voto Dominion utilizzati in precedenti elezioni, che hanno portato a una manipolazione estesa e al cambio di voti da parte di attori malevoli.

Dimostrare che le vulnerabilità riconosciute in questi sistemi, alcune riconosciute dagli ufficiali federali delle elezioni, sono state sfruttate è cruciale per distinguere tra gli eventi reali e le speculazioni che stanno alla base della lamentela.

Durante l'udienza, Harry MacDougald, un avvocato a favore di Trump per il GOP della contea di DeKalb, ha chiamato diversi testimoni. Purtroppo, nessuno di loro ha presentato prove concrete che sostengano lo sfruttamento delle vulnerabilità del sistema di voto Dominion nelle precedenti elezioni della Georgia. MacDougald rappresenta anche Jeffrey Clark, un ex funzionario del Dipartimento della Giustizia che sta affrontando accuse penali in Georgia per il suo presunto ruolo nel tentativo di invalidare i risultati delle elezioni del 2020. (Clark ha dichiarato di non colpevole e non era coinvolto nella nuova causa.)

Un testimone di questa settimana ha dichiarato di aver scoperto "centinaia di vulnerabilità" nei sistemi di voto Dominion, ma ha ammesso che non sono uniche della Georgia.

I funzionari delle elezioni della Georgia continuano ad affermare che i sistemi di voto dello stato sono sicuri grazie ai meccanismi di protezione per monitorare qualsiasi irregolarità.

Tuttavia, il fatto che la Georgia non abbia ancora implementato un aggiornamento

