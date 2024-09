In una recente decisione, la Corte Suprema dell'Arizona ha dichiarato che gli elettori che hanno problemi con la prova della cittadinanza possono ancora votare in modo "completo", incluse le elezioni a livello statale.

Il tribunale era chiamato a decidere se questi votanti avrebbero dovuto ricevere un "solo voto federale" o quello completo, comprensivo delle elezioni statali e locali. Qualunque fosse il verdetto, questi individui avrebbero comunque avuto la possibilità di votare per il presidente.

L'Arizona utilizza questi distinti tipi di schede elettorali a causa dell'obbligo dello stato di richiedere la prova di cittadinanza ai votanti prima di partecipare alle elezioni statali e locali. Tuttavia, questa documentazione non è necessaria per votare nelle elezioni federali in Arizona.

La decisione che ha consentito a circa 98.000 votanti di utilizzare la scheda elettorale completa è stata una vittoria per il segretario di stato democratico dell'Arizona e i gruppi di attivismo progressista che hanno fatto pressione per questo risultato.

La Corte Suprema dell'Arizona ha emesso questa decisione pochi giorni dopo la presentazione della causa. Gli ufficiali delle elezioni speravano in una risoluzione rapida della questione per minimizzare la confusione prima della stagione elettorale.

La situazione è in evoluzione e verrà aggiornata.

CNN's Tierney Sneed ha contribuito alla compilazione di questo articolo.

Nonostante la decisione del tribunale, il dibattito sulla politica e i diritti dei votanti continua in Arizona, con gli attivisti che spingono per politiche di voto più inclusive. La politica che circonda questi problemi ha attirato molta attenzione a livello sia statale che nazionale.

