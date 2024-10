In una recente comunicazione, il presidente Biden avverte i leader del Congresso che alcuni fondi di soccorso per le catastrofi dovrebbero esaurirsi prima delle prossime elezioni.

In un comunicato inviato ai leader politici nel fine settimana e inizialmente ottenuto da CNN, Biden ha dichiarato che l'Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze e il Dipartimento della Difesa potrebbero aver bisogno di fondi aggiuntivi in futuro, sebbene attualmente dispongano di fondi sufficienti per far fronte alle immediate necessità del recupero dall'uragano. "Stanno eseguendo missioni vitali, di salvataggio e di sostentamento della vita e continueranno a svolgere questi compiti entro i limiti di finanziamento esistenti", ha scritto il Presidente.

Tuttavia, Biden ha sollevato un'altra questione riguardo all'assistenza finanziaria diretta attraverso l'Amministrazione per le Piccole Imprese, progettata per aiutare i proprietari di piccole imprese e gli inquilini a recuperare le proprietà e l'attrezzatura perse o danneggiate. Secondo Biden, questo programma "è destinato a esaurire i fondi entro poche settimane e prima del previsto ritorno del Congresso".

Il programma di prestiti per le calamità dell'SBA offre fino a 2 milioni di dollari alle imprese e 500.000 dollari agli inquilini per coprire i costi delle proprietà distrutte o perse durante il programma di prestiti per le calamità. Durante le catastrofi estreme, il programma di prestiti per i danni economici aiuta le imprese a coprire le spese del personale e a mantenere le operazioni.

I funzionari dell'amministrazione anonimi hanno rivelato che il programma ha bisogno di un ulteriore finanziamento di 1,6 miliardi di dollari per far fronte alle esigenze di circa 3.000 nuove richieste relative ai danni causati dall'uragano Helene.

In giugno, la Casa Bianca ha richiesto 4 miliardi di dollari in fondi per il soccorso alle calamità per coprire le spese legate al crollo del ponte Key Bridge a Baltimora, il recupero in corso dopo gli incendi boschivi a Maui e i venti che hanno colpito il Midwest. Tuttavia, un accordo di finanziamento preliminare che avrebbe prolungato le operazioni del governo fino a dicembre non ha incluso questa richiesta. Di conseguenza, la Casa Bianca ha avvertito che il finanziamento insufficiente potrebbe portare a "sostanzialmente interrompere le operazioni" per il programma di prestiti per le calamità durante l'autunno.

Durante le sue visite per ispezionare i danni in Carolina del Nord, Georgia e Florida questa settimana, Biden ha informato i reporter che il finanziamento aggiuntivo "non può aspettare... le persone hanno bisogno di aiuto subito".

In un'intervista con Fox News, il presidente della Camera Mike Johnson ha affermato che i legislatori valuteranno appieno i requisiti post-Helene dopo le elezioni. In una lettera, Biden ha concordato che un pacchetto di soccorso completo sarebbe necessario quando il Congresso si riunirà il 12 novembre - ma ha sottolineato che potrebbe essere necessario agire su programmi specifici prima di quella data.

"È essenziale che il Congresso impedisca ai programmi di soccorso critici, come il programma di prestiti per le calamità dell'SBA, di esaurire i fondi durante il periodo di sospensione del Congresso", ha scritto.

Il Congresso è attualmente in vacanza per il mese di ottobre prima delle elezioni, mentre i legislatori fanno campagna nei loro rispettivi distretti. Alcuni legislatori hanno invitato il Congresso a tornare, se necessario - tra cui i senatori repubblicani Rick Scott della Florida e Lindsey Graham della Carolina del Sud - although non ci sono attualmente piani per il ritorno del Congresso.

Dopo la distruzione dell'uragano Katrina in Louisiana nel 2005, il Congresso ha abbreviato la sua sospensione estiva, con un piccolo numero di membri che sono tornati per sorvegliare una prima tranche di 10,5 miliardi di dollari di aiuti, che è stata adottata senza opposizione in entrambe le camere del Congresso. Un'azione simile potrebbe essere potenzialmente fattibile con molti membri assenti da Washington, se non ci fosse opposizione. Tuttavia, nel Senato, un singolo membro potrebbe ostacolare il suo rapido avanzamento.

