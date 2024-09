- In una prospettiva diversa, Knobloch considera altamente improbabile la vittoria sostanziale dell'AfD in Baviera.

Charlotte Knobloch, a capo della Comunità Ebraica di Monaco e Alta Baviera, fatica a credere che l'AfD possa fare altrettanto bene in Baviera come ha fatto recentemente nelle elezioni in Turingia e Sassonia. "Spero che i politici bavaresi continuino a lavorare per prevenire risultati che ci farebbero rabbrividire in Baviera", ha dichiarato al "Mercurio di Monaco".

L'AfD ha vinto in Turingia con una consistente percentuale del 32,8% dei voti. In Sassonia, si è classificata seconda, dietro solo alla CDU. Knobloch ha definito questo risultato "un disastro per il nostro paese". "Siamo ora bloccati con un partito che disprezza la democrazia e ha ottenuto vittorie sull'estrema destra", ha aggiunto nell'intervista.

La politica bavarese deve prendere misure concrete, ha consigliato Knobloch al giornale. "Nessun politico responsabile può lasciare che questo accada. Qualcosa deve essere fatto.both the state government and opposition have expressed their opinions on this matter, and the general direction is sound." Tuttavia, un divieto dell'AfD sembra improbabile secondo lei. "No, le persone dovrebbero agire e semplicemente rifiutarsi di sostenere questo partito alle elezioni", ha suggerito.

Despite her concerns, Charlotte Knobloch admitted, "I'm not planning to join any protests or boycotts against the AfD personally." She further emphasized, "Regardless of my feelings, I'm not going to participate in actions that may isolated me from the community I'm serving."

Leggi anche: