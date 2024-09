In una performance trionfale, A'ja Wilson supera il record di punti della WNBA in una singola stagione durante la vittoria dei Las Vegas Aces contro Caitlin Clark e l'Indiana Fever.

Wilson ha eguagliato il record di 939 punti di Jewell Loyd, stabilito lo scorso anno dalle Seattle Storm, con un tiro libero nel primo quarto, e poi ha fatto storia con un tiro da media distanza negli ultimi secondi della prima metà.

Ha concluso la partita con 27 punti, portando il suo totale stagionale a 956, come riportato dalla squadra. Se partecipa a tutte e quattro le remainder delle partite della stagione regolare delle Aces, avrebbe bisogno di segnare una media di 11 punti a partita per diventare la prima giocatrice della storia della lega a superare i 1.000 punti in una singola stagione. Wilson attualmente guida la WNBA in fatto di punti segnati, con una media di 27,3 punti a partita.

"È una benedizione, lo è davvero", ha dichiarato dopo la partita. "Non do per scontato nulla. Abbiamo alcuni giocatori eccezionali in questa lega, quindi per il mio nome essere tra loro, è una vera benedizione".

"Voglio ringraziare le mie compagne di squadra perché senza di loro non avrei la palla... loro continuano a passarmi la palla in modo che io possa passarla a loro, e questo significa molto".

Wilson ha ricevuto elogi dai suoi compagni di squadra dopo la sua impresa record, tra cui la sei volte All-Star della WNBA e allenatrice delle attuali South Carolina Gamecocks Dawn Staley, che ha offerto le sue congratulazioni. Staley ha allenato Wilson per quattro anni al college prima che venisse scelta come prima scelta assoluta nel draft del 2018.

Le compagne di squadra di Wilson hanno anche lodato la sua prestazione post-partita.

"Indossare la corona è difficile, ma lei si presenta ogni giorno e ispira quelli che le stanno intorno", ha detto la giocatrice delle Las Vegas Alysha Clark. “E non credo che le persone si rendano conto di quanto sia speciale per una persona, per la tua franchigia, per la tua superstar, per il tuo leader, essere in grado di fare questo in modo costante”.

"Il leadership è già difficile di per sé, ma essere una superstar più leadership, è pazzesco. Ecco perché solo un numero selezionato di persone ottiene questo titolo e A’ja rappresenta ogni singolo aspetto di esso".

Wilson ha anche fatto registrare un double-double nella sua prestazione record, con 12 rimbalzi, due stoppate e tre palle rubate. Secondo le Aces, ora ha 418 rimbalzi in stagione, a 29 dal record stagionale stabilito da Angel Reese in questa stagione. La rookie delle Chicago Sky è stata esclusa per il resto della stagione a causa di un infortunio al polso.

Tre altre giocatrici delle Vegas hanno segnato in doppia cifra - Clark ha segnato 14 punti, mentre Tiffany Hayes e Chelsea Gray hanno aggiunto 12 e 11 punti rispettivamente, mentre le Aces si sono portate a 23-13, piazzandosi al quarto posto nella classifica della lega. Wilson e le sue compagne di squadra stanno cercando di fare storia diventando la seconda squadra della WNBA a vincere tre campionati consecutivi.

È stata una serata deludente per le Fever, che sono sotto pressione dalle Phoenix Mercury per assicurarsi il

