In una performance impressionante, Lionel Messi ha segnato il suo ritorno dall'infortunio segnando due gol in quattro minuti.

Da poco tornato da una assenza di tre mesi con l'Inter Miami, Messi ha fatto storia diventando il giocatore più veloce a raggiungere 15 goal e 15 assist in campionato, riuscendo in questo exploit in soli 19 incontri, 10 in meno rispetto a qualsiasi altro giocatore. Sabato, le sue prestazioni hanno portato Miami a una vittoria per 3-1 contro l'Unione di Philadelphia, con il suo contributo in tutti i gol della squadra.

La partita è iniziata male per Miami, che ha subito un gol dopo appena un minuto, quando Uhre ha colpito il pallone in rete, superando la portata del portiere Callender. Nonostante il brutto inizio, Miami è riuscita a pareggiare quando Messi ha sfruttato un passaggio di Suarez, spingendo il pallone in rete. Quattro minuti dopo, Messi ha segnato di nuovo, approfittando della difesa di Philly per segnare da una posizione simile.

Un intervento provvidenziale di Callender all'85imo minuto ha impedito a Philly di pareggiare, ma Miami ha chiuso la partita poco dopo quando Messi ha fornito l'assist per Suarez, che ha segnato il suo 17imo gol della stagione, battendo il record di gol in una stagione della MLS di Miami.

Dopo la partita, un Messi un po' stanco, che era stato fuori gioco dal 14 luglio a causa di un infortunio nella finale della Copa America, ha riconosciuto la sua stanchezza ma ha espresso il suo desiderio di tornare. "Il caldo e l'umidità a Miami non sono esattamente gradevoli, ma ero ansioso di tornare dopo essere stato fuori così a lungo", ha detto parlando a TNT Sports, un'emittente televisiva di proprietà di Warner Bros. Discovery, come CNN. "Stavo allenandomi con la squadra, mi sentivo bene e per questo sono stato richiamato, e sono molto felice - estremamente felice".

L'eccezionale talento di Messi nel calcio è stato evidente durante la partita, mentre mostrava la sua bravura segnando due gol e fornendo un assist. Inoltre, il suo amore per lo sport è stato chiaro quando ha parlato della sua ansia di tornare in campo dopo il suo infortunio, dicendo: "Ero ansioso di tornare dopo essere stato fuori così a lungo".

