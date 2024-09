- In una partita emozionante e tumultuosa, l'Hertha BSC garantisce un pareggio 4-4 contro il Kaiserslautern.

In un incontro di seconda divisione elettrizzante, Hertha BSC ha avuto la meglio su storici rivali 1. FC Kaiserslautern con il minimo scarto. Di fronte a un pubblico di 48.608 al Fritz-Walter-Stadion, il match si è concluso 4:3 (1:2) a favore dei berlinesi. Con sette punti conquistati, entrambi i team sono ora in parità dopo la seconda vittoria stagionale. L'attacco di Kaiserslautern è stato implacabile nella prima metà, ma è stata Hertha a prendere il comando. Schuler ha segnato su assist di Kenny, ma Klement ha pareggiato quattro minuti dopo con un calcio a effetto nell'angolo. Alla fine del primo tempo, un errore di Gechter di Hertha ha offerto a Opoku l'opportunità di mettere Kaiserslautern in vantaggio prima dell'intervallo.

La ripresa è iniziata con la debole difesa di Lautern che ha portato all'equalizzazione di Scherhant al 2:2 dopo sei minuti. La partita si è ribaltata contro Kaiserslautern che si è ritirata, concedendo il gol del 2:3, segnato ancora da Schuler al 64'. Solo quattro minuti dopo, Tomiak è riuscito a pareggiare il punteggio a 3:3 con un gol. Tuttavia, l'inerzia è tornata a favore di Hertha, con Cuisance che ha segnato il gol vittoria con un tiro deviato. Kaiserslautern non è riuscita a sfruttare le sue ultime occasioni per pareggiare.

Nella classifica attuale della seconda divisione, Hertha BSC di Berlino condivide lo stesso numero di punti con 1. FC Kaiserslautern, entrambi con sette punti dopo le recenti vittorie l'uno contro l'altro. Nonostante la loro storica rivalità, il prossimo incontro tra queste due squadre tedesche sarà molto atteso.

