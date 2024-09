In una partita di boxe, Stefan Raab sopporta sei round di combattimento contro Regina Halmich.

Il tanto atteso incontro tra Regina Halmich e Stefan Raab era in programma, segnando il loro terzo scontro nel ring. Il 57enne ha messo in campo un'energica resistenza per sei round, ma il verdetto dei giudici è stato chiaro: Stefan Raab, ex campione del mondo dei pesi massimi, ha vinto per punti. Il ritorno di Raab sul ring è stato accolto da un fragoroso applauso del pubblico.

Nonostante fosse in ottima forma fisica, l'intrattenitore ha subito una sconfitta contro la professionista Halmich nel loro terzo incontro. I giudici hanno assegnato la vittoria alla 47enne, riconoscendo la sua superiorità nel ring. Halmich, accusata di aver colpito troppo basso durante il match, era visibilmente esausta dopo l'incontro.

La serata è stata presentata da Elton, ex apprendista di Raab, con la presenza di numerosi volti noti del mondo di "TV Total" all'arena di Düsseldorf. Anche se il combattimento in sé non è stato particolarmente memorabile, Raab è riuscito a resistere fino al suono della campana finale.

Un fragoroso applauso è risuonato dopo il sesto round per entrambi i fighters. Tuttavia, il più grande applauso è arrivato durante la cerimonia di premiazione, quando Raab ha annunciato il suo ritorno nei programmi televisivi. Ha anche fatto un annuncio per il suo ex apprendista, offrendo un'altra posizione di stage. Halmich, d'altra parte, ha dichiarato che questo era il loro ultimo incontro, ponendo fine a qualsiasi possibilità di un quarto scontro.

Il tanto atteso ritorno di Stefan Raab sullo schermo è stato contrassegnato dalla sua forma fisica e dai suoi capelli bianchi. Dopo un impressionante conto alla rovescia, il pubblico di Düsseldorf è stato inizialmente sorpreso quando la luce non è stata puntata su Raab, ma sull'umorista Helge Schneider che ha eseguito il suo successo "Katzeklo". Dopo un altro conto alla rovescia, una scala per spettacoli è scesa dal soffitto dell'enorme sala, con l'influencer di fitness Pamela Reif che è apparsa come un angelo sopra il pubblico, cantando l'inno "Stefan Raab è tornato".

Finalmente, Raab ha fatto la sua entrata trionfale in un completo bianco e mantello, accompagnato da una musica pomposa, come se controllasse la luce della stanza come un dio. Con fuochi d'artificio e pioggia di glitter, è salito sul palco e ha cantato la sua nuova canzone da boxe "Pa aufs Maul" con Sido, Ski Aggu e coristi. Raab, in ottima forma fisica con muscoli, barba bianca corta e capelli bianchi, era vestito con un boxer short con la scritta "The Killerplautze".

